24-latka zmarła podczas maratonu w Nowym Jorku. Ojciec ujawnił przyczynę śmierci

Podczas nowojorskiego maratonu życie straciła 24-letnia biegaczka Rachel Apa.

Dla młodej kobiety był to debiut na tym dystansie, jednak zasłabła kilka kilometrów przed końcem trasy, a reanimacja okazała się bezskuteczna.

Ojciec zmarłej 24-latki przekazał, że do zgonu doprowadził rozpad komórek mięśniowych.

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Przyczyna śmierci 24-letniej biegaczki Rachel Apy na maratonie w Nowym Jorku

Ojciec zmarłej uczestniczki niedzielnego, 50. jubileuszowego maratonu w Nowym Jorku poinformował o powodach tragedii. Do śmierci 24-letniej mieszkanki Pensylwanii doprowadziła rabdomioliza, czyli prowadzący do zatrucia organizmu rozpad komórek mięśni szkieletowych. Zrozpaczony mężczyzna zaznaczył jednocześnie, że jego córka cieszyła się świetnym zdrowiem i nigdy wcześniej nie narzekała na problemy z kondycją.

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Dla Rachel Apy był to absolutny debiut na dystansie maratońskim. Młoda kobieta straciła przytomność w Central Parku, zaledwie kilka kilometrów przed metą. Swój udział w biegu łączyła ze zbiórką charytatywną wspierającą walkę z chorobą Parkinsona. W ten sposób zamierzała upamiętnić swojego dziadka, który zmarł na to schorzenie w 2022 roku.

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Zmarła zawodniczka występowała w uniwersyteckiej drużynie hokeja na trawie, a niedawno zaczęła studia magisterskie na uczelni Charleston Southern. Tuż po jej upadku jeden z obecnych na miejscu przechodniów rozpoczął resuscytację krążeniowo-oddechową, którą chwilę później kontynuowały służby medyczne, jednak działania ratowników nie przyniosły rezultatu.

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24-year-old Rachel Apa dies after collapsing in Central Park just two miles from completing the New York City Marathon. Her parents say they were tracking her on the marathon tracking app when she stopped moving at Mile 24. "Final stretch," her father texted her at Mile 23, but she never replied. Her parents say they were waiting at Mile 25 and tracking her on the app, but noticed she stopped moving at Mile 24. After a few minutes, they headed to Mile 24, where they found an ambulance pulling out. According to The New York Times, Apa collapsed before a social worker ran over and tried to find a pulse. Three people took turns trying to resuscitate her. She was taken to Mount Sinai Medical Center, where doctors spent six hours trying to save her life. Apa's father says she died from rhabdomyolysis, a condition that can be caused by exertion, in which skeletal muscle rapidly disintegrates and poisons the blood. "It’s unfathomable. Perfect health, perfect shape, 24 years old," her father said. Apa played field hockey at Bucknell University and ran the race for her grandfather, who died from Parkinson’s disease.— Collin Rugg (@CollinRugg) November 3, 2026

W tym prestiżowym biegu zwyciężyli debiutujący w zawodach Szwed Andreas Almgren oraz Kenijka Cheila Chepkirui, dla której był to drugi triumf w karierze po wygranej w 2024 roku. Reprezentant Szwecji osiągnął czas 2:06.01, co stanowi trzeci najlepszy rezultat w dziejach nowojorskiego maratonu. Tym samym biegacz ze Skandynawii został pierwszym triumfującym debiutantem od 2010 roku i sukcesu Etiopczyka Gebre Gebremariama.

Tegoroczna impreza była 50. odsłoną biegu, którego trasa wiedzie przez wszystkie pięć dzielnic Nowego Jorku. Podczas siódmej edycji w 1976 roku na linii startu pojawiło się niewiele ponad 2000 uczestników, w tym tylko 88 kobiet. W miniony weekend zmagania ukończyło 61 146 z 61 529 startujących ze 153 państw, a niemal połowę wszystkich uczestników, bo blisko 29 tysięcy, stanowiły kobiety.

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