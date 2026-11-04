24-latka zmarła podczas maratonu w Nowym Jorku. Ojciec ujawnił przyczynę śmierci

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- Podczas nowojorskiego maratonu życie straciła 24-letnia biegaczka Rachel Apa.
- Dla młodej kobiety był to debiut na tym dystansie, jednak zasłabła kilka kilometrów przed końcem trasy, a reanimacja okazała się bezskuteczna.
- Ojciec zmarłej 24-latki przekazał, że do zgonu doprowadził rozpad komórek mięśniowych.
Przyczyna śmierci 24-letniej biegaczki Rachel Apy na maratonie w Nowym Jorku
Ojciec zmarłej uczestniczki niedzielnego, 50. jubileuszowego maratonu w Nowym Jorku poinformował o powodach tragedii. Do śmierci 24-letniej mieszkanki Pensylwanii doprowadziła rabdomioliza, czyli prowadzący do zatrucia organizmu rozpad komórek mięśni szkieletowych. Zrozpaczony mężczyzna zaznaczył jednocześnie, że jego córka cieszyła się świetnym zdrowiem i nigdy wcześniej nie narzekała na problemy z kondycją.
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Dla Rachel Apy był to absolutny debiut na dystansie maratońskim. Młoda kobieta straciła przytomność w Central Parku, zaledwie kilka kilometrów przed metą. Swój udział w biegu łączyła ze zbiórką charytatywną wspierającą walkę z chorobą Parkinsona. W ten sposób zamierzała upamiętnić swojego dziadka, który zmarł na to schorzenie w 2022 roku.
Tragiczny finał maratonu w Nowym Jorku. Reanimacja nie przyniosła skutku
Zmarła zawodniczka występowała w uniwersyteckiej drużynie hokeja na trawie, a niedawno zaczęła studia magisterskie na uczelni Charleston Southern. Tuż po jej upadku jeden z obecnych na miejscu przechodniów rozpoczął resuscytację krążeniowo-oddechową, którą chwilę później kontynuowały służby medyczne, jednak działania ratowników nie przyniosły rezultatu.
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W tym prestiżowym biegu zwyciężyli debiutujący w zawodach Szwed Andreas Almgren oraz Kenijka Cheila Chepkirui, dla której był to drugi triumf w karierze po wygranej w 2024 roku. Reprezentant Szwecji osiągnął czas 2:06.01, co stanowi trzeci najlepszy rezultat w dziejach nowojorskiego maratonu. Tym samym biegacz ze Skandynawii został pierwszym triumfującym debiutantem od 2010 roku i sukcesu Etiopczyka Gebre Gebremariama.
Tegoroczna impreza była 50. odsłoną biegu, którego trasa wiedzie przez wszystkie pięć dzielnic Nowego Jorku. Podczas siódmej edycji w 1976 roku na linii startu pojawiło się niewiele ponad 2000 uczestników, w tym tylko 88 kobiet. W miniony weekend zmagania ukończyło 61 146 z 61 529 startujących ze 153 państw, a niemal połowę wszystkich uczestników, bo blisko 29 tysięcy, stanowiły kobiety.