24-latka zmarła podczas maratonu w Nowym Jorku. Ojciec ujawnił przyczynę śmierci

Kamil Heppen
Kamil Heppen
PAP
PAP
2026-11-04 12:05

Wielki dramat rozegrał się na trasie jubileuszowego 50. maratonu w Nowym Jorku. Zaledwie kilka kilometrów przed linią mety na ziemię padła 24-letnia Rachel Apa, której życia niestety nie udało się uratować. Po kilku dniach ujawniono, co dokładnie doprowadziło do nagłej śmierci młodej Amerykanki.

Uśmiechnięta Rachel Apa trzyma numer startowy maratonu. O tragedii na trasie biegu w Nowym Jorku przeczytasz na Eska.
Autor: Archiwum prywatne Rachel Apa nie żyje
  • Podczas nowojorskiego maratonu życie straciła 24-letnia biegaczka Rachel Apa.
  • Dla młodej kobiety był to debiut na tym dystansie, jednak zasłabła kilka kilometrów przed końcem trasy, a reanimacja okazała się bezskuteczna.
  • Ojciec zmarłej 24-latki przekazał, że do zgonu doprowadził rozpad komórek mięśniowych.
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Przyczyna śmierci 24-letniej biegaczki Rachel Apy na maratonie w Nowym Jorku

Ojciec zmarłej uczestniczki niedzielnego, 50. jubileuszowego maratonu w Nowym Jorku poinformował o powodach tragedii. Do śmierci 24-letniej mieszkanki Pensylwanii doprowadziła rabdomioliza, czyli prowadzący do zatrucia organizmu rozpad komórek mięśni szkieletowych. Zrozpaczony mężczyzna zaznaczył jednocześnie, że jego córka cieszyła się świetnym zdrowiem i nigdy wcześniej nie narzekała na problemy z kondycją.

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Dla Rachel Apy był to absolutny debiut na dystansie maratońskim. Młoda kobieta straciła przytomność w Central Parku, zaledwie kilka kilometrów przed metą. Swój udział w biegu łączyła ze zbiórką charytatywną wspierającą walkę z chorobą Parkinsona. W ten sposób zamierzała upamiętnić swojego dziadka, który zmarł na to schorzenie w 2022 roku.

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Zmarła zawodniczka występowała w uniwersyteckiej drużynie hokeja na trawie, a niedawno zaczęła studia magisterskie na uczelni Charleston Southern. Tuż po jej upadku jeden z obecnych na miejscu przechodniów rozpoczął resuscytację krążeniowo-oddechową, którą chwilę później kontynuowały służby medyczne, jednak działania ratowników nie przyniosły rezultatu.

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W tym prestiżowym biegu zwyciężyli debiutujący w zawodach Szwed Andreas Almgren oraz Kenijka Cheila Chepkirui, dla której był to drugi triumf w karierze po wygranej w 2024 roku. Reprezentant Szwecji osiągnął czas 2:06.01, co stanowi trzeci najlepszy rezultat w dziejach nowojorskiego maratonu. Tym samym biegacz ze Skandynawii został pierwszym triumfującym debiutantem od 2010 roku i sukcesu Etiopczyka Gebre Gebremariama.

Tegoroczna impreza była 50. odsłoną biegu, którego trasa wiedzie przez wszystkie pięć dzielnic Nowego Jorku. Podczas siódmej edycji w 1976 roku na linii startu pojawiło się niewiele ponad 2000 uczestników, w tym tylko 88 kobiet. W miniony weekend zmagania ukończyło 61 146 z 61 529 startujących ze 153 państw, a niemal połowę wszystkich uczestników, bo blisko 29 tysięcy, stanowiły kobiety.

Poniżej galeria zdjęć: Maraton Warszawski 2026

Maraton Warszawski 2026
Galeria zdjęć 39
 

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