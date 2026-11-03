Christina Aguilera gwiazdą Orange Warsaw Festival 2027! To jej pierwszy koncert w naszym kraju

Christina Aguilera na Orange Warsaw Festival 2027 to spełnienie marzeń wszystkich fanów piosenkarki. Stawiająca swoje pierwsze kroki w Klubie Myszki Mickey u boku Britney Spears, Justina Timberlake'a i Ryana Goslinga wokalistka szybko zyskała status ikony popkultury. Jej hity, takie jak "Genie in a bottle", "Beautiful", "Dirrty" czy "Moves like Jagger" we współpracy z zespołem Maroon 5, nucił cały świat! Mimo ogromnej rozpoznawalności także w naszym kraju Xtina do tej pory nie zdecydowała się na występ w Polsce. Tym większą euforię wywołało ogłoszenie, które pojawiło się dziś w południe na profilach Orange Warsaw Festival. Legenda i głos naszej generacji zaprezentuje się pierwszego dnia wydarzenia, przypominając największe hity ze swojego repertuaru.

WYWIAD - MARGARET - ESKA STORY

Christina Aguilera na Orange Warsaw Festival 2027

Christina Aguilera została ogłoszona headlinerką pierwszego dnia OWF 2027. Show na festiwalu będzie jej pierwszym w naszym kraju, tym większe towarzyszą mu emocje. Występ supergwiazdy światowego formatu zaplanowano na 13 sierpnia przyszłego roku.

Przypomnijmy, że Alter Art ogłosił również headlinera drugiego dnia, grupę Katseye. Zainteresowanie wejściówkami przerosło oczekiwania wszystkich. Bilety jednodniowe na 14 sierpnia zostały już wyprzedane!

Nowa data Orange Warsaw Festival 2027

OWF 2027 odbędzie się też w innym terminie niż zwykle. Do tej pory festiwal stanowił symboliczne otwarcie sezonu festiwalowego, mając miejsce na przełomie maja i czerwca. Tym razem postawiono na sierpień.