Ukraina dała Polsce najwyższą notę na Eurowizji Junior 2026! Jak głosowały na nas inne kraje?

Spis treści
Ukraina doceniła Polskę na Eurowizji Junior 2026
Polska zajęła 6. miejsce na Eurowizji Junior 2026. Wiktor Sas zdobył jedno z najlepszych miejsc w historii naszych startów w tym konkursie. Niektórzy mogli jednak liczyć na większe wsparcie ze strony jurorów, ponieważ 14-latek bez wątpienia miał jeden z najlepszych głosów w stawce. Jeden kraj uznał, że Polska była najlepsza ze wszystkich. Była to Ukraina! Nasi wschodni sąsiedzi przyznali nam słynne "12 points", czyli najwyższą możliwe notę w głosowaniu jury. Dwa kraje poszły w skrajnie inną stronę i nie dały nam nic. Były to Albania i San Marino. Ten drugi kraj może być zaskoczeniem jeśli weźmiemy pod uwagę, że występ reprezentantki San Marino robiła... polska ekipa! Nie wpłynęło to jednak na decyzje komisji. Jak głosowali inni? Oto pełny rozkład punktów dla Polski z poszczególnych krajów.
ZOBACZ TAKŻE: Polskie jury na Eurowizji Junior 2026. Znamy skład! Jakim krajom przyznali punkty?
Eurowizja Junior 2026 - punkty dla Polski
- 12 punktów: Ukraina
- 10 punktów: nikt
- 8 punktów: Cypr, Portugalia, Macedonia Północna
- 7 punktów: Malta, Hiszpania
- 6 punktów: Holandia, Gruzja
- 5 punktów: Irlandia
- 4 punkty: Czarnogóra
- 3 punkty: Armenia
- 2 punkty: nikt
- 1 punkt: nikt
- 0 punktów: Albania, San Marino
- Głosy od widzów: 61 punktów
Eurowizja Junior 2026 - WYNIKI
- Armenia – Nare - "Boo!" - 202 pkt.
- Hiszpania – Lucas Paulano – "Cuore Bello (Te Quiero, Te Quiero)" –184 pkt.
- Francja – Alec – "Comment Tu Vas?" – 165 pkt.
- San Marino – Violamarie – "Ruota Panoramica" – 148 pkt.
- Gruzja – Davit Lomidze – "Sun on the Rooftops" – 145 pkt.
- Polska – Wiktor Sas - "Gravity" 144 pkt.
- Malta – Beppe – "Blue Bird" – 136 pkt.
- Holandia – Maria – "Stronger Together" – 126 pkt.
- Ukraina – Erika Kolesnichenko – "Not a Lullaby" – 106 pkt.
- Cypr – Harry Georgiou – "Who I Can Be" - 98 pkt.
- Włochy – Matteo Trullu – "Che Cos’è l’Amore?" – 87 pkt.
- Czarnogóra – Mija Vujović – "Muzika nas spaja" - 68 pkt.
- Portugalia – Salvador Rio – "Alma" – 64 pkt.
- Irlandia – Caleb Kirwan i Naomi Gribben – "Níos láidre" – 64 pkt.
- Albania – Eslin Kurti – "Kërce Me Mua" – 62 pkt.
- Macedonia Północna – Ana Stojanoska – "Idnata Jas" – 57 pkt.