Ukraina dała Polsce najwyższą notę na Eurowizji Junior 2026! Jak głosowały na nas inne kraje?

Ukraina doceniła Polskę na Eurowizji Junior 2026

Polska zajęła 6. miejsce na Eurowizji Junior 2026. Wiktor Sas zdobył jedno z najlepszych miejsc w historii naszych startów w tym konkursie. Niektórzy mogli jednak liczyć na większe wsparcie ze strony jurorów, ponieważ 14-latek bez wątpienia miał jeden z najlepszych głosów w stawce. Jeden kraj uznał, że Polska była najlepsza ze wszystkich. Była to Ukraina! Nasi wschodni sąsiedzi przyznali nam słynne "12 points", czyli najwyższą możliwe notę w głosowaniu jury. Dwa kraje poszły w skrajnie inną stronę i nie dały nam nic. Były to Albania i San Marino. Ten drugi kraj może być zaskoczeniem jeśli weźmiemy pod uwagę, że występ reprezentantki San Marino robiła... polska ekipa! Nie wpłynęło to jednak na decyzje komisji. Jak głosowali inni? Oto pełny rozkład punktów dla Polski z poszczególnych krajów.

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Eurowizja Junior 2026 - punkty dla Polski

12 punktów: Ukraina

Ukraina 10 punktów: nikt

8 punktów: Cypr, Portugalia, Macedonia Północna

Cypr, Portugalia, Macedonia Północna 7 punktów: Malta, Hiszpania

Malta, Hiszpania 6 punktów: Holandia, Gruzja

Holandia, Gruzja 5 punktów: Irlandia

Irlandia 4 punkty: Czarnogóra

Czarnogóra 3 punkty: Armenia

Armenia 2 punkty: nikt

1 punkt: nikt

0 punktów: Albania, San Marino

Albania, San Marino Głosy od widzów: 61 punktów

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Eurowizja Junior 2026 - WYNIKI