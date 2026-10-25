Jagiellonia Białystok wygrywa z Wisłą Płock. Złoty gol w końcówce

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-10-25 17:15

W emocjonującym spotkaniu Ekstraklasy Jagiellonia Białystok pokonała na własnym obiekcie drużynę Wisły Płock 1:0. Kibice przez długi czas oglądali wyrównane widowisko bez bramek, a o losach meczu przesądził dopiero precyzyjny strzał w ostatnich minutach rywalizacji.

Piłkarz Jagiellonii oddaje strzał na bramkę Wisły Płock. O wygranej drużyny z Podlasia przeczytasz na Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Piłkarz w żółto-czerwonym stroju strzela na bramkę strzeżoną przez bramkarza podczas meczu piłki nożnej.

Jagiellonia Białystok triumfuje nad Wisłą Płock

W zaciętym spotkaniu najwyższej klasy rozgrywkowej Jagiellonia Białystok odniosła cenne zwycięstwo nad zespołem Wisły Płock. Pierwsza połowa meczu prowadzona była w ostrożnym tempie i zakończyła się bezbramkowym remisem. Mecz przyciągnął na trybuny 17 021 kibiców, a spotkanie poprowadził sędzia Damian Kos z Wejherowa. Gospodarze przez większość czasu szukali sposobu na przełamanie dobrze zorganizowanej defensywy rywali.

Kluczowy moment nadszedł w 83. minucie rywalizacji. Wprowadzony z ławki rezerwowych Ousmane Sow wykorzystał dogodną sytuację i uderzeniem głową pokonał bramkarza gości. Trafienie to okazało się jedynym w całym spotkaniu, zapewniając drużynie z Podlasia komplet punktów. Pomimo prób odrobienia strat przez gości z Płocka, wynik nie uległ już zmianie do końcowego gwizdka arbitra.

Kto wystąpił w obu drużynach?

Trener gospodarzy desygnował do gry mocną jedenastkę. W bramce Jagiellonii stanął Michał Perchel, z kolei w linii pomocy operował doświadczony Taras Romanczuk. Decydujące okazały się zmiany przeprowadzone w drugiej połowie, kiedy to na murawie pojawili się między innymi Kajetan Szmyt oraz zdobywca bramki, Ousmane Sow, zastępując odpowiednio Jeremy'ego Agbonifo i Aleksandara Cirkovicia.

Drużyna Wisły Płock rozpoczęła mecz z Rafałem Leszczyńskim między słupkami. W obronie zagrał Marcin Kamiński, natomiast w formacji ataku wystąpił Łukasz Sekulski. Goście musieli szybko skorygować swoje ustawienie, gdy już w 13. minucie boisko opuścił Sidnei Tavares, którego zastąpił Fabian Hiszpański. W końcówce spotkania sztab szkoleniowy z Płocka dokonał potrójnej zmiany, próbując odwrócić losy rywalizacji.

 

ROLKI