Jagiellonia Białystok wygrywa z Wisłą Płock. Złoty gol w końcówce

Jagiellonia Białystok triumfuje nad Wisłą Płock

W zaciętym spotkaniu najwyższej klasy rozgrywkowej Jagiellonia Białystok odniosła cenne zwycięstwo nad zespołem Wisły Płock. Pierwsza połowa meczu prowadzona była w ostrożnym tempie i zakończyła się bezbramkowym remisem. Mecz przyciągnął na trybuny 17 021 kibiców, a spotkanie poprowadził sędzia Damian Kos z Wejherowa. Gospodarze przez większość czasu szukali sposobu na przełamanie dobrze zorganizowanej defensywy rywali.

Kluczowy moment nadszedł w 83. minucie rywalizacji. Wprowadzony z ławki rezerwowych Ousmane Sow wykorzystał dogodną sytuację i uderzeniem głową pokonał bramkarza gości. Trafienie to okazało się jedynym w całym spotkaniu, zapewniając drużynie z Podlasia komplet punktów. Pomimo prób odrobienia strat przez gości z Płocka, wynik nie uległ już zmianie do końcowego gwizdka arbitra.

Kto wystąpił w obu drużynach?

Trener gospodarzy desygnował do gry mocną jedenastkę. W bramce Jagiellonii stanął Michał Perchel, z kolei w linii pomocy operował doświadczony Taras Romanczuk. Decydujące okazały się zmiany przeprowadzone w drugiej połowie, kiedy to na murawie pojawili się między innymi Kajetan Szmyt oraz zdobywca bramki, Ousmane Sow, zastępując odpowiednio Jeremy'ego Agbonifo i Aleksandara Cirkovicia.

Drużyna Wisły Płock rozpoczęła mecz z Rafałem Leszczyńskim między słupkami. W obronie zagrał Marcin Kamiński, natomiast w formacji ataku wystąpił Łukasz Sekulski. Goście musieli szybko skorygować swoje ustawienie, gdy już w 13. minucie boisko opuścił Sidnei Tavares, którego zastąpił Fabian Hiszpański. W końcówce spotkania sztab szkoleniowy z Płocka dokonał potrójnej zmiany, próbując odwrócić losy rywalizacji.