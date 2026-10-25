Legia wygrywa w Ostrów Wlkp.. Kluczowa trzecia kwarta

Legia Warszawa z wygraną

Mecz pomiędzy Legią Warszawa a Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp. zakończył się zwycięstwem gospodarzy 84:74. Spotkanie miało wyrównany przebieg w pierwszej połowie, która zakończyła się remisem 43:43 po wyrównanej walce w pierwszych dwóch kwartach (22:26, 21:17). Koszykarze Legii wykazali się determinacją.

O losach spotkania zadecydowała trzecia kwarta, wygrana przez stołeczny zespół 23:11. W ostatniej części meczu goście starali się odrobić straty, ale wygrana 20:18 nie wystarczyła, by odwrócić losy spotkania. Stal Ostrów Wlkp. musiała uznać wyższość rywala.

Kto zdobył najwięcej punktów?

Liderem w zespole Legii Warszawa był Gyorgy Goloman, który zdobył 15 punktów. Kluczowe wsparcie zapewnili mu Devon Daniels oraz Kristers Zoriks, rzucając odpowiednio 13 i 12 punktów. Michał Kolenda również dołożył cenne 11 oczek dla drużyny z Warszawy.

W ekipie Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp. najlepiej zaprezentował się Jared Billups z dorobkiem 15 punktów. Solidny występ zanotowali także Karl Lips (14 punktów) i Wiaczesław Bobrow (12 punktów). Daniel Gołębiowski dorzucił 11 punktów, ale to nie wystarczyło do pokonania Legii.