Dominacja w Ekstraklasie koszykarek. Enea AZS Politechnika Poznań rozgromiła zespół z Jeleniej Góry

Pewne zwycięstwo od pierwszych minut

Enea AZS Politechnika Poznań w zdecydowany sposób pokonała drużynę Isands JTEC Wichoś Jelenia Góra 97:38. Wynik meczu Ekstraklasy koszykarek nie pozostawia wątpliwości. Gospodynie kontrolowały przebieg spotkania od samego początku do końcowej syreny.

Kluczowe dla losów spotkania okazały się trzecia i czwarta kwarta. W drugiej połowie meczu poznańskie koszykarki zdominowały rywalki, zdobywając łącznie 61 punktów przy zaledwie 16 oczkach przeciwniczek. Kwarty kończyły się odpowiednio wynikami: 20:9, 16:13, 33:6 oraz 28:10.

Kto najwięcej punktował?

Najskuteczniejszą zawodniczką w barwach Enea AZS Politechniki Poznań była Aleksandra Pszczolarska, która rzuciła 20 punktów. Tuż za nią w klasyfikacji punktowej znalazły się Anna Jakubiuk i Wiktoria Haegenbarth, notując odpowiednio 18 i 16 punktów. Jovana Popović dorzuciła do dorobku zespołu 10 punktów.

W drużynie z Jeleniej Góry najwięcej punktów zdobyła Joanna Pawlukiewicz, kończąc mecz z wynikiem 9 oczek. Isidora Tripković i Blanka Warsińska dołożyły po 8 punktów dla zespołu gości. Drużynie Isands JTEC Wichoś wyraźnie brakowało siły ognia, by nawiązać wyrównaną walkę z rywalem.