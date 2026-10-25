Turniej ATP w Brukseli. Holender z kolejnym trofeum

Zwycięstwo w trzech setach

Tallon Griekspoor zapisał na swoim koncie czwarte turniejowe zwycięstwo w profesjonalnej karierze. Holenderski tenisista triumfował w finale turnieju ATP w Brukseli, pokonując po bardzo wyrównanej walce Niemca Jana-Lennarda Struffa wynikiem 4:6, 6:3, 6:4.

Spotkanie finałowe rozpoczęło się lepiej dla reprezentanta Niemiec, jednak dwie kolejne partie należały już do jego przeciwnika. To już czwarte w karierze zwycięstwo Griekspoora nad Struffem w ich czwartym bezpośrednim pojedynku na światowych kortach.

Kolejne trofeum do kolekcji?

Zwycięstwo na belgijskich kortach to następny ważny krok dla 30-letniego zawodnika. Wcześniej tenisista z Holandii świętował sukcesy w imprezach w 's-Hertogenbosch oraz Pune, które wygrał w 2023 roku.

Z kolei w 2025 roku zawodnik okazał się bezkonkurencyjny podczas zmagań na Majorce. Wygrana w stolicy Belgii potwierdza jego dobrą dyspozycję w obecnym sezonie i pozwala cieszyć się z czwartego prestiżowego pucharu.