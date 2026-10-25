Jagiellonia Białystok przerywa złą passę. Zastępca trenera zdradza klucz do sukcesu

Zwycięstwo Jagiellonii po trudnej serii porażek

Piłkarze z Białegostoku odnieśli cenne zwycięstwo nad Wisłą Płock, wygrywając niedzielne starcie 1:0. Decydujące trafienie zanotował skrzydłowy Ousmane Sow w ostatnich minutach spotkania. Gospodarze przełamali tym samym fatalną serię czterech ligowych porażek z rzędu. Drużynę z ławki trenerskiej poprowadził Mikołaj Łuczak, który na co dzień pełni funkcję asystenta.

Podstawowy szkoleniowiec Adrian Siemieniec musiał pauzować z powodu kary dyskwalifikacji za niedozwolone kontakty z sędziami. Zastępujący go asystent dokonał kilku istotnych zmian w wyjściowym składzie. Zdecydowano między innymi o odpoczynku dla bramkarza Sławomira Abramowicza. Golkiper ten był wyjątkowo mocno eksploatowany, występując niemal bez przerw przez trzy ostatnie sezony. Taktyka ta okazała się skuteczna, a zmiennicy zaprezentowali odpowiednią jakość na murawie.

- Cieszę się, że z wygranej, bardzo wiele rzeczy poszło zgodnie z planem — powiedział Łuczak, na co dzień asystent trenera Adriana Siemieńca, odbywającego karę dyskwalifikacji za niedozwolone kontakty z sędziami.

- Myślę, że mecz był taki, jakiego się spodziewaliśmy, czyli mieliśmy kontrolę nad nim, jeżeli chodzi o posiadanie piłki — dodał.

Czy taktyka gości mogła przynieść sukces?

Końcówka spotkania przyniosła ogromne emocje na trybunach oraz ławkach trenerskich. Arbiter początkowo podyktował rzut karny dla białostoczan, ale ostatecznie wycofał się z tej decyzji. Mimo tego rozczarowania zawodnicy gospodarzy natychmiast wrócili do intensywnych ataków na bramkę przeciwnika. Błyskawiczna reakcja zaowocowała zdobyciem decydującego gola tuż przed końcowym gwizdkiem. Drużyna udowodniła, że potrafi szybko wyciągać wnioski z trudnych sytuacji na boisku.

Trener gości Adam Majewski otwarcie przyznał, że jego zespół zaprezentował się słabiej od rywali. Taktyka przyjezdnych opierała się głównie na niskiej obronie i próbie zneutralizowania ofensywy gospodarzy. Plan ten niemal przyniósł upragniony rezultat w postaci jednego punktu. Szkoleniowiec gości ubolewał nad utratą decydującej bramki w samej końcówce widowiska. Szeroka i jakościowa ławka rezerwowych przeciwników ostatecznie przeważyła szalę zwycięstwa.

- To jest coś, co możemy nazwać wyciąganiem wniosków (...), bardzo szybko po tej negatywnej decyzji wszyscy skupili się na tym, co mamy robić, czyli atakować, być w polu karnym przeciwnika i to też nam przyniosło gola, który finalnie daje nam trzy punkty — skomentował Łuczak.

- Porażka boli, bo - patrząc całościowo - byliśmy zespołem słabszym, ale nie zawsze ten słabszy przegrywa — powiedział po meczu trener Wisły Płock Adam Majewski.