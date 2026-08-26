TVN zrobił to jako pierwszy. Badach w świątecznym sweterku otwiera sezon na Mikołaja i choinki

Top of the Top Sopot Festival 2026 - to dzieje się na naszych oczach

Top of the Top Sopot Festival 2026 w trójmiejskiej Operze Leśnej dostarczył widzom czterech dni muzycznych emocji. Najważniejszym punktem imprezy był wtorkowy konkurs, w którym przyznano prestiżową statuetkę Bursztynowego Słowika. Zwycięzcami tej edycji został duet Kuba i Kuba, wygrywając uznanie publiczności oraz festiwalowego jury

Trzeci dzień festiwalu skupił się na akustycznym koncercie "Opera Leśna w Czterech Aktach", gdzie wystąpili Kuba Badach, Ralph Kaminski, Artur Rojek i Katarzyna Nosowska, zaś Alicji Majewskiej towarzyszyła Grott Orkiestra. Wydarzenie zwieńczył czwartkowy, mocny finał rockowy. Czterodniową imprezę na żywo w TVN poprowadzili Dorota Wellman, Marcin Prokop, Paulina Krupińska oraz Damian Michałowski. Produkcja przyciągnęła do Opery Leśnej komplety publiczności, stając się jednym z najważniejszych wydarzeń muzycznych tego lata

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3. dzień to też 50. urodziny Kuby Badacha - znakomitego, polskiego wokalisty. Okazało się, że razem z prowadzącymi przygotował ogromną niespodziankę dla widzów. W pewnym momencie mężczyzna ubrał na siebie świąteczny sweter i w Sopocie spadł... śnieg! Pojawiły się Mikołajki i niezwykła atmosfera. Kobiety rozdawały widzom obecnym na w Operze Leśnej specjalne lizaczki-laski.

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Badach do "Last Christmas" bujał się w rytm pięknej muzyki. Widzowie nie kryli swojego zaskoczenia. Nie spodziewali się takiej niespodzianki w grudniu! Do utworu tańczyła też dziennikarka TVN24 - Joanna Kryńska.

Padły takie komentarze:

" Takiego wystepu chyba nikt sie w sierpniu nie spodziewał"

"Przysnąłeś przed telewizorem, budzisz się na „Last Christmas” i myślisz: „Ile ja spałem?"

"Super pomysł. Wszystkiego najlepszego"