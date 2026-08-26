TVN zrobił to jako pierwszy. Badach w świątecznym sweterku otwiera sezon na Mikołaja i choinki

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-08-26 22:07

Niektóre sklepy powoli wyciągają już świąteczne dekoracje. Niektórzy w domach nie chowali nawet choinek - dalej stoją rozłożone w ich salonach. TVN postanowił iść o krok dalej. Podczas 3. dnia Top of the Top Sopot Festival 2026 sierpień stał się magicznie grudniem. Nagle posypał się śnieg, a czarujący Badach zaśpiewał... Wham!

Top of the Top Sopot Festival 2026 - to dzieje się na naszych oczach 

Top of the Top Sopot Festival 2026 w trójmiejskiej Operze Leśnej dostarczył widzom czterech dni muzycznych emocji. Najważniejszym punktem imprezy był wtorkowy konkurs, w którym przyznano prestiżową statuetkę Bursztynowego Słowika. Zwycięzcami tej edycji został duet Kuba i Kuba, wygrywając uznanie publiczności oraz festiwalowego jury

Trzeci dzień festiwalu skupił się na akustycznym koncercie "Opera Leśna w Czterech Aktach", gdzie wystąpili Kuba Badach, Ralph Kaminski, Artur Rojek i Katarzyna Nosowska, zaś Alicji Majewskiej towarzyszyła Grott Orkiestra. Wydarzenie zwieńczył czwartkowy, mocny finał rockowy. Czterodniową imprezę na żywo w TVN poprowadzili Dorota Wellman, Marcin Prokop, Paulina Krupińska oraz Damian Michałowski. Produkcja przyciągnęła do Opery Leśnej komplety publiczności, stając się jednym z najważniejszych wydarzeń muzycznych tego lata

Kuba Badach o płycie, teściach i świętach: Będę sprzątał przez całą wigilię

Biały puch w sierpniu? Kuba Badach zabrał nas do Mikołaja! 

3. dzień to też 50. urodziny Kuby Badacha - znakomitego, polskiego wokalisty. Okazało się, że razem z prowadzącymi przygotował ogromną niespodziankę dla widzów. W pewnym momencie mężczyzna ubrał na siebie świąteczny sweter i w Sopocie spadł... śnieg! Pojawiły się Mikołajki i niezwykła atmosfera. Kobiety rozdawały widzom obecnym na w Operze Leśnej specjalne lizaczki-laski. 

- Otwieramy sezon jako pierwsi - grzmiał Prokop!

Badach do "Last Christmas" bujał się w rytm pięknej muzyki. Widzowie nie kryli swojego zaskoczenia. Nie spodziewali się takiej niespodzianki w grudniu! Do utworu tańczyła też dziennikarka TVN24 - Joanna Kryńska. 

Padły takie komentarze: 

  • " Takiego wystepu chyba nikt sie w sierpniu nie spodziewał" 
  • "Przysnąłeś przed telewizorem, budzisz się na „Last Christmas” i myślisz: „Ile ja spałem?"
  • "Super pomysł. Wszystkiego najlepszego"
Kuba Badach śpiewa w świątecznym swetrze podczas festiwalu w Sopocie. O tym występie przeczytasz na stronie Eska.
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Sopot Top Of The Top festival
Kuba Badach