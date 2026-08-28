Tajemnicza godzina na Sunset Square. Po Ferry Corstenie wydarzy się coś, czego organizator nie chce zdradzić

Sunset Square zostawił godzinę pustą

Nie pół godziny na zmianę scenografii. Nie techniczną przerwę pomiędzy artystami. W harmonogramie sobotniego Sunset Square znajduje się pełna godzina od 2:00 do 3:00, przy której organizator wpisał jedynie „SURPRISE” i dodał znaczące „oczka”.To wystarczyło, żeby uruchomić wyobraźnię fanów. Tym bardziej że bezpośrednio przed tajemniczym finałem wystąpi Ferry Corsten. Holender zagra od 00:30 do 2:00. Wcześniej na scenie pojawią się także Above & Beyond, Mat Zo oraz Cosmic Gate.

Kto może pojawić się na scenie?

Tu zaczynają się spekulacje – i właśnie jako spekulacje należy je traktować.

Oficjalny line-up festiwalu nie zawiera dodatkowego nazwiska. Organizator wymienia w sobotnim składzie Above & Beyond, Cosmic Gate, Eli & Fur, Ferry'ego Corstena, Krisa B2B Matysa i Mat Zo. To może oznaczać, że niespodzianka wcale nie będzie klasycznym koncertem nowego headlinera. Równie prawdopodobny wydaje się specjalny B2B, powrót jednego z artystów albo przygotowany specjalnie na finał set.

Na ten moment najciekawsze jest więc właśnie to, że organizator nie daje żadnej oczywistej podpowiedzi.

Finał potrwa dłużej, niż sugerował regulamin?

Do zagadki dochodzi jeszcze jedna ciekawostka. Regulamin Sunset Square 2026 wskazuje, że każdy dzień imprezy kończy się najpóźniej o godzinie 2:30. Najnowszy timetable przewiduje jednak „SURPRISE” aż do godziny 3:00. Możliwe więc, że przed imprezą pojawi się jeszcze aktualizacja programu lub dodatkowy komunikat organizatora.

Jedno jest pewne: w sobotę nie warto wychodzić ze Sunset Square zaraz po secie Ferry'ego Corstena. Ostatnia godzina może się okazać najbardziej zaskakującą częścią całego weekendu.

9