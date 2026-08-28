Tajemnicza godzina na Sunset Square. Po Ferry Corstenie wydarzy się coś, czego organizator nie chce zdradzić

Anna Szubińska
Anna Szubińska
2026-08-28 14:32

Wszystkie nazwiska są, godziny są, plan wieczoru jest gotowy. A potem przychodzi godzina 2:00 i w oficjalnym programie Sunset Square pojawia się jedno słowo: „SURPRISE”. Co wydarzy się podczas ostatniej godziny festiwalu?

Tłum ludzi z podniesionymi rękami pod oświetloną sceną festiwalu. O niespodziance na Sunset Square przeczytasz w Eska.
Autor: Sunset Square/ Materiały prasowe

Sunset Square zostawił godzinę pustą

Nie pół godziny na zmianę scenografii. Nie techniczną przerwę pomiędzy artystami. W harmonogramie sobotniego Sunset Square znajduje się pełna godzina od 2:00 do 3:00, przy której organizator wpisał jedynie „SURPRISE” i dodał znaczące „oczka”.To wystarczyło, żeby uruchomić wyobraźnię fanów. Tym bardziej że bezpośrednio przed tajemniczym finałem wystąpi Ferry Corsten. Holender zagra od 00:30 do 2:00. Wcześniej na scenie pojawią się także Above & Beyond, Mat Zo oraz Cosmic Gate.

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Tu zaczynają się spekulacje – i właśnie jako spekulacje należy je traktować.

Oficjalny line-up festiwalu nie zawiera dodatkowego nazwiska. Organizator wymienia w sobotnim składzie Above & Beyond, Cosmic Gate, Eli & Fur, Ferry'ego Corstena, Krisa B2B Matysa i Mat Zo. To może oznaczać, że niespodzianka wcale nie będzie klasycznym koncertem nowego headlinera. Równie prawdopodobny wydaje się specjalny B2B, powrót jednego z artystów albo przygotowany specjalnie na finał set.

Na ten moment najciekawsze jest więc właśnie to, że organizator nie daje żadnej oczywistej podpowiedzi.

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Do zagadki dochodzi jeszcze jedna ciekawostka. Regulamin Sunset Square 2026 wskazuje, że każdy dzień imprezy kończy się najpóźniej o godzinie 2:30. Najnowszy timetable przewiduje jednak „SURPRISE” aż do godziny 3:00. Możliwe więc, że przed imprezą pojawi się jeszcze aktualizacja programu lub dodatkowy komunikat organizatora.

Jedno jest pewne: w sobotę nie warto wychodzić ze Sunset Square zaraz po secie Ferry'ego Corstena. Ostatnia godzina może się okazać najbardziej zaskakującą częścią całego weekendu.

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dlaczego warto obserwowac radio eska?

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