Rozboje w Siemianowicach Śląskich. Sprawcy umawiali się z ofiarami przez portal randkowy

Seria rozbojów na terenie Siemianowic Śląskich

Do pierwszych dwóch niebezpiecznych zdarzeń doszło 18 sierpnia 2026 roku, natomiast kolejny incydent miał miejsce 20 sierpnia 2026 roku w Siemianowicach Śląskich. Policjanci ustalili, że sprawcy wykorzystywali portal randkowy do nawiązywania kontaktów z przypadkowymi osobami i umawiali się z nimi na spotkania. Gdy pokrzywdzeni pojawiali się w wyznaczonym miejscu, sprawcy stosowali wobec nich przemoc. W jednym z przypadków napastnicy użyli noża, co spowodowało u poszkodowanego obrażenia ciała. W wyniku wszystkich tych zdarzeń osoby pokrzywdzone doznały różnych uszkodzeń ciała.

Zatrzymanie podejrzanych przez siemianowickich mundurowych

Sprawą zajęli się funkcjonariusze z Siemianowic Śląskich, którzy prowadzili intensywne działania operacyjne w celu ustalenia tożsamości napastników. Dzięki zgromadzonym informacjom policjanci szybko wytypowali osoby odpowiedzialne za te czyny. Do zatrzymania podejrzanych doszło 24 sierpnia 2026 roku. W ręce mundurowych trafili trzej mężczyźni oraz kobieta w wieku od 17 do 31 lat. Są to mieszkańcy Siemianowic Śląskich, Bytomia oraz Będzina, którzy teraz staną przed wymiarem sprawiedliwości.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla czterech osób

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanym zarzutów dotyczących rozbojów oraz spowodowania uszkodzeń ciała. Prokuratura złożyła do sądu wnioski o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego. Sąd podzielił argumentację śledczych i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu całej czwórki na okres 3 miesięcy. Obecnie śledztwo w tej sprawie jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich. Za popełnione przestępstwa podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności od 2 lat do nawet 20 lat.

Źródło: Policja.pl