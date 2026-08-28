Boris Brejcha, Elderbrook i wielkie show nad morzem. Tak wygląda pierwszy dzień Sunset Square 2026

Kto zagra w piątek na Sunset Square?

Pierwszy dzień festiwalu, 28 sierpnia, otworzą Raidho i Ricardo, którzy wystąpią razem w formule B2B. Ich set rozpocznie się o 17:30 i potrwa do 18:45. O 19:00 na scenę wejdzie Elderbrook. To jeden z tych artystów, których muzykę zna znacznie więcej osób niż samo nazwisko. Jego głos można usłyszeć m.in. w „Cola”, nagranym z CamelPhat. Na Sunset Square przyjedzie z występem live. Organizator przypomina również o takich utworach jak „Numb” i „Inner Light”.

Mathame i Giolì & Assia przed Borisem Brejchą

Po Elderbrooku festiwal skręci w nieco inną stronę. Od godz. 20:30 zagra włoski duet Mathame, który przygotował audiowizualne show łączące melodic techno z rozbudowaną oprawą wizualną. O 22:30 scenę przejmą Giolì & Assia. Ich występy trudno sprowadzić do klasycznego DJ-setu. Elektronika spotyka się u nich z wokalem i instrumentami granymi na żywo.

O której zagra Boris Brejcha?

Na największą gwiazdę piątku trzeba będzie poczekać do północy. Boris Brejcha rozpocznie swój set o godz. 00:30 i według timetable zagra do 2:00. To właśnie jego nazwisko organizator ogłosił jako pierwszego headlinera całej edycji. Charakterystyczna maska i muzyka określana przez samego Brejchę mianem High-Tech Minimal sprawiły, że Niemiec zbudował rozpoznawalną markę daleko poza klubowym undergroundem.

Piątek – pełny harmonogram:

17:30–18:45 – Raidho B2B Ricardo

19:00–20:30 – Elderbrook

20:30–22:30 – Mathame

22:30–00:30 – Giolì & Assia

00:30–02:00 – Boris Brejcha

Jeśli ktoś szuka dnia bardziej współczesnego, balansującego między house'em, melodic techno i koncertowym podejściem do elektroniki, piątek wydaje się zdecydowanie mocniejszym wyborem.

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