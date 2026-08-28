Narkotyki w gminie Sosnówka. Para aresztowana za uprawę konopi

Zatrzymanie na leśnej plantacji w gminie Sosnówka

Kryminalni z Białej Podlaskiej podczas pełnienia obowiązków służbowych ustalili, że w kompleksie leśnym na terenie gminy Sosnówka znajduje się uprawa konopi innych niż włókniste. Na miejscu funkcjonariusze potwierdzili uzyskane informacje i znaleźli sadzonki umieszczone w doniczkach, które były w różnych fazach wzrostu. Podczas wykonywania prac pielęgnacyjnych przy roślinach policjanci zatrzymali 42-latka oraz jego 38-letnią partnerkę. Oboje zostali bezpośrednio z miejsca zdarzenia przewiezieni do policyjnego aresztu.

Policjanci znaleźli narkotyki na posesji i w miejscu zamieszkania

Dalsze czynności funkcjonariuszy doprowadziły do wykrycia kolejnej plantacji konopi na posesji zajmowanej przez zatrzymane osoby. Podczas przeszukania ich miejsca zamieszkania policjanci znaleźli i zabezpieczyli łącznie ponad 4,5 kg środków odurzających. W realizację tych działań zaangażowani byli również mundurowi z komisariatu w Wisznicach. W czynnościach brał udział policyjny pies wyszkolony do wykrywania narkotyków wraz ze swoim przewodnikiem.

Tymczasowy areszt i groźba kary 10 lat więzienia

W wyniku wszystkich przeprowadzonych działań funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie ponad 300 krzewów konopi oraz znaczne ilości gotowych substancji zabronionych. Podejrzani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty za popełnione czyny. Na wniosek policji i prokuratury 27 sierpnia 2026 roku Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim zastosował wobec kobiety i mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za te przestępstwa grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl