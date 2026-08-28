Oszustwa w Sosnowcu. 41-latek usłyszał ponad 650 zarzutów

Fikcyjne oferty wynajmu domków nad morzem i w górach

Z ustaleń śledczych wynika, że 41-letni mężczyzna zamieszczał na portalach ogłoszeniowych nieprawdziwe oferty dotyczące wynajmu domków letniskowych. Lokale te miały znajdować się w popularnych miejscowościach wypoczynkowych położonych nad polskim morzem oraz w górach. Osoby zainteresowane wypoczynkiem kontaktowały się z ogłoszeniodawcą, a następnie wpłacały zaliczki na poczet rezerwacji. Proceder ten był prowadzony przez dłuższy czas, a mężczyzna uczynił sobie z tej działalności stałe źródło dochodu.

Podrobione dokumenty z Urzędu Patentowego i konta na inne osoby

Mundurowi z wydziału do walki z przestępczością ekonomiczną ustalili również, że podejrzany działał w inny sposób. Do pokrzywdzonych podmiotów trafiały podrobione dokumenty, które miały pochodzić z Urzędu Patentowego i zawierały wezwania do uiszczenia opłat. Odbiorcy tej korespondencji dokonywali wskazanych płatności, ponieważ byli przekonani o autentyczności otrzymanych pism. Z ustaleń wynika dodatkowo, że 41-latek zakładał rachunki bankowe na dane innych osób i to na nie wpływały środki pochodzące z przestępstw.

Fikcyjna sprzedaż broni w internecie i tymczasowy areszt

Mężczyzna umieszczał w sieci także ogłoszenia dotyczące sprzedaży broni. Również w tym przypadku oferty miały charakter fikcyjny, a ich jedynym celem było doprowadzenie zainteresowanych osób do przekazania pieniędzy. Analiza zgromadzonych materiałów, w tym przepływów finansowych i dokumentacji, pozwoliła policjantom połączyć poszczególne sprawy i ustalić tożsamość osoby stojącej za tym procederem. Funkcjonariusze zatrzymali 41-letniego mężczyznę, a na wniosek śledczych sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Akt oskarżenia przeciwko oskarżonemu trafił do sądu

Wielowątkowe postępowanie było prowadzone przez funkcjonariuszy z wydziału do walki z przestępczością ekonomiczną pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu. Zgromadzony w toku śledztwa materiał dowodowy pozwolił na skierowanie przeciwko 41-latkowi aktu oskarżenia do sądu. Mężczyzna usłyszał łącznie ponad 650 zarzutów, które w zdecydowanej większości dotyczą oszustw. Policjanci dzięki wnikliwej pracy połączyli wiele pojedynczych zdarzeń w jedną obszerną sprawę.

Źródło: Policja.pl