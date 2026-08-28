Pijany kierowca w Smolcu. Zatrzymał go policjant po służbie

Nietrzeźwy kierowca w Smolcu zauważony przez policjanta

Funkcjonariusz pionu kryminalnego poruszał się prywatnym samochodem, gdy jego uwagę zwrócił sposób jazdy innego uczestnika ruchu. Kierujący Oplem podczas wyjeżdżania z drogi podporządkowanej najechał kołem na krawężnik, a w rejonie skrzyżowania zaczął zachowywać się nerwowo i nieprzewidywalnie. Policjant obserwował mężczyznę przez otwarte okno i dostrzegł u niego nienaturalny wygląd oraz zachowanie, które mogło wskazywać na stan nietrzeźwości. Mundurowy postanowił natychmiast interweniować i zmusił kierowcę Opla do zatrzymania pojazdu.

Szarpanina podczas zatrzymania 46-latka

Gdy funkcjonariusz podszedł do samochodu, poczuł od kierowcy bardzo silną woń alkoholu. Policjant otworzył drzwi pojazdu, zaciągnął hamulec ręczny i wyciągnął kluczyki ze stacyjki, aby uniemożliwić 46-latkowi dalszą jazdę. Mężczyzna nie chciał jednak współpracować i wyrwał mundurowemu kluczyki, próbując ponownie uruchomić silnik. Między mężczyznami doszło do szarpaniny, a funkcjonariusz jednocześnie prosił osoby postronne o kontakt z dyżurnym policji. W obezwładnieniu kierującego pomogli inni obywatele, którzy znajdowali się w pobliżu i wspierali policjanta do czasu przyjazdu patrolu.

Prawie 3 promile alkoholu u obywatela Ukrainy

Po przyjeździe wezwanych funkcjonariuszy na miejsce potwierdzono, że kierowcą Opla był 46-letni obywatel Ukrainy. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał w swoim organizmie blisko 3 promile alkoholu. Zdecydowana reakcja policjanta będącego po służbie pozwoliła na wyeliminowanie z ruchu drogowego osoby stwarzającej realne zagrożenie. Warto podkreślić, że od początku 2026 roku wrocławscy funkcjonariusze zatrzymali podczas kontroli już ponad 1600 nietrzeźwych kierujących, co pokazuje skalę problemu jazdy pod wpływem alkoholu.

Źródło: Policja.pl