Czas na Podhale! Małopolska Tour 2026 w Nowym Targu

Dwa dni na dwóch kołach

Po piaszczystej edycji na Pustyni Błędowskiej, kolejnym przystankiem Małopolska Tour będzie Nowy Targ. Znajdziemy tu zarówno wymagające trasy dla fanów MTB, jak i ścieżki pozwalające na rodzinne spędzanie czasu na rowerach.

- Kolejny raz promujemy malownicze trasy VeloMałopolska, a tych na Podhalu nie brakuje. W Nowym Targu ponownie będzie można wybrać wersję rekreacyjną lub typowo sportową - zapowiadają organizatorzy. – Zapraszamy 12 i 13 września. Pierwszego dnia widzimy się na starcie maratonu MTB. Na pewno nie zabraknie wymagających podjazdów, technicznych odcinków i prawdziwej esencji górskiego ścigania. Z kolei w niedzielę w miasteczku Małopolska Tour już od rana będą czekały atrakcje dla całych rodzin, które zapraszamy również na rajd rowerowy.

Niedziela to również dzień pokazów rowerowych, licznych konkursów oraz rywalizacji dla dzieci pod hasłem Eska Kids Race. Co ważne, Małopolska Tour mogą odwiedzić wszyscy chętni, nie tylko zapisani na aktywności rowerowe. Bazą imprezy będzie teren przy al. 1000-lecia (droga krajowa 49), za mostem na Białym Dunajcu.

Do udziału w Małopolska Tour zapraszają Łukasz Smółka, Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Iwona Gibas, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

Autor: Małopolska Tour/ Materiały prasowe

Maraton MTB dla spragnionych rywalizacji

Pierwszy dzień weekendu z Małopolska Tour to zdecydowanie sportowa część tego wydarzenia. Na starcie pojawią się zawodniczki i zawodnicy z całej Polski, którzy zmierzą się na dwóch dystansach maratonu MTB. Pierwszy z nich liczy prawie 40 kilometrów, drugi jest nieco łatwiejszą wersją, do pokonania będzie niemal 25 kilometrów trasy.

Małopolska od lat jest miejscem rozgrywania licznych wyścigów kolarskich. Teren sprzyja niemal każdej aktywności. Tegoroczna edycja Małopolska Tour 2026 doskonale odpowiada na potrzeby zarówno rekreacyjnych rowerzystów, jak i sportowców-amatorów i fanów profesjonalnej rywalizacji.

W trakcie wyścigu cały czas będzie funkcjonować miasteczko wydarzenia, gdzie kibice i towarzyszące zawodnikom rodziny będą mogły aktywnie spędzić czas. Wśród atrakcji znajdzie się m.in. imprezowy autobus radia ESKA ze strefą relaksu, zabawy i muzyką graną na żywo przez DJ-a.

Rodzinna niedziela z Małopolska Tour

Nieodłącznym elementem wydarzenia jest rodzinny rajd rowerowy. Ten odbędzie się w niedzielę, a uczestnicy sami mogą decydować jak długi dystans pokonają. Do wyboru będą trzy trasy.

Każda z tras ma nieco inny charakter, dzięki czemu w rajdzie mogą wziąć udział zarówno dzieci, jak i bardziej doświadczeni rowerzyści. Do wyboru będą trzy dystanse, najkrótszy to ok. 8 km. W rajdzie najważniejsze są dobra zabawa i uczestnictwo, a nie czas przejazdu, choć każdy może postawić sobie własne wyzwanie. Na mecie na wszystkich uczestników będą czekały pamiątkowe medale, a na trasie – bufety regeneracyjne i piękne podhalańskie widoki.

Autor: Małopolska Tour/ Materiały prasowe

Chwilę po rajdzie rozpoczną się wyścigi dla dzieci, które zawsze dostarczają mnóstwo emocji i gorący doping. Trasy będą dopasowane do wieku zawodniczek i zawodników. Nie ma dolnej granicy, można pojawić się na rowerkach biegowych, można na nieco większych rowerach ważne, aby zabrać ze sobą kask, ponieważ bezpieczeństwo jest najważniejsze

W przerwie od jazdy na rowerze uczestnicy będą mogli obejrzeć pokazy rowerowe, zmierzyć się z wyzwaniami akademii rowerowej oraz sprawdzić swoje umiejętności w strefie refleksu. Dostępne będą również fotobudka AI, zakręcone, nietypowe rowery i wiele innych aktywności. Wszystkie atrakcje są bezpłatne.

Autor: Małopolska Tour/ Materiały prasowe

Jak dołączyć do Małopolska Tour?

Aby wziąć udział w rajdzie rowerowym, wyścigach Eska Kids Race oraz maratonie MTB - konieczna jest wcześniejsza rejestracja.

Najwygodniejszą formą zgłoszenia są zapisy internetowe, jednak udział będzie można zgłosić także w dniu wydarzenia w biurze imprezy. Pierwszy tysiąc zarejestrowanych uczestników otrzyma atrakcyjne pakiety startowe, w tym pamiątkowe koszulki. O ich przyznaniu zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Warto również zaglądać na stronę malopolskatour.pl gdzie na bieżąco publikowane są informacje dla uczestników.

Autor: Małopolska Tour/ Materiały prasowe

Zostań dłużej, odkryj więcej

Nowy Targ jest doskonałą bazą wypadową dla rowerzystów, dlatego na Małopolska Tour warto przyjechać nie tylko na weekend, ale także zostać na Podhalu nieco dłużej. Przez miasto przebiega VeloDunajec, którą można dotrzeć aż do ujścia Dunajca do Wisły, a następnie kontynuować wycieczkę Wiślaną Trasą Rowerową w kierunku Krakowa i Oświęcimia.

Ciekawą opcją jest też zmiana trasy VeloDunajec na EuroVelo11 w Starym Sączu i dalsza jazda w kierunku Muszyny. Bardziej zaawansowani rowerzyści mogą ruszyć na Szlak wokół Tatr i okrążyć całe Tatry – przy czym tylko jego polskie odcinki są odpowiednie również dla osób z mniejszym doświadczeniem. W planowaniu dłuższego pobytu oraz znalezieniu noclegu, restauracji czy wypożyczalni rowerów pomoże oferta Miejsc Przyjaznych Rowerzystom oraz regionalny portal rowerowy narowery.visitmalopolska.pl.

Materiał sponsorowany