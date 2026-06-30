Sziget Festival 2026. Trzy powody, dla których warto pojechać na koncerty do Budapesztu

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Świetna alternatywa dla polskich festiwali
Sziget Festival, często nazywany "Wyspą Wolności", oferuje unikalne doświadczenie, które wyróżnia się na tle polskich imprez. Jeśli szukasz czegoś nowego, chcesz poznać ludzi z całego świata i zanurzyć się w prawdziwie międzynarodowej atmosferze, Sziget jest idealnym wyborem. To nie tylko muzyka, ale cała kultura, która sprawia, że festiwal jest niezapomnianym przeżyciem. Różnorodność scen, gatunków muzycznych i artystycznych performance'ów gwarantuje, że każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od gustu. Co więcej, wejściówki wcale nie są dużo droższe niż na największe festiwale w Polsce. Bilety można dostać TUTAJ.
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Połączenie festiwalu ze zwiedzaniem Budapesztu
Sziget Festival odbywa się na urokliwej Wyspie Óbuda w Budapeszcie, co daje unikalną możliwość połączenia muzycznych szaleństw z odkrywaniem jednego z najpiękniejszych miast Europy. Możesz zwiedzić Parlament, podziwiać widoki z Wzgórza Zamkowego, zrelaksować się w słynnych termach Széchenyiego czy spróbować lokalnych specjałów. Budapeszt oferuje mnóstwo atrakcji, które idealnie uzupełnią Twój festiwalowy wyjazd, zamieniając go w pełnoprawne wakacje. To idealna opcja dla tych, którzy chcą połączyć intensywne przeżycia muzyczne z kulturalnym zwiedzaniem i relaksem.
Interesujący lineup
Sziget Festival słynie z tego, że co roku przyciąga największe gwiazdy światowej sceny muzycznej, a także prezentuje obiecujących debiutantów. W tym roku na scenie w Budapeszcie zobaczymy takie gwiazdy jak:
- Bring Me the Horizon,
- Florence + The Machine,
- Jorja Smith,
- Lewis Capaldi,
- Skepta,
- Twenty One Pilots,
- Sombr
- Zara Larsson,
- BBNØ$,
- Boys Noize,
- Dijon,
- Nia Archives,
- Peggy Gou,
- Wolf Alice.