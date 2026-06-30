Sziget Festival 2026. Trzy powody, dla których warto pojechać na koncerty do Budapesztu

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-06-30 21:14

Sziget Festival to jedno z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń muzycznych w Europie. Jeśli zastanawiasz się, czy warto już teraz planować wyjazd na edycję 2026, mamy dla ciebie argumenty.

Świetna alternatywa dla polskich festiwali

Sziget Festival, często nazywany "Wyspą Wolności", oferuje unikalne doświadczenie, które wyróżnia się na tle polskich imprez. Jeśli szukasz czegoś nowego, chcesz poznać ludzi z całego świata i zanurzyć się w prawdziwie międzynarodowej atmosferze, Sziget jest idealnym wyborem. To nie tylko muzyka, ale cała kultura, która sprawia, że festiwal jest niezapomnianym przeżyciem. Różnorodność scen, gatunków muzycznych i artystycznych performance'ów gwarantuje, że każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od gustu. Co więcej, wejściówki wcale nie są dużo droższe niż na największe festiwale w Polsce. Bilety można dostać TUTAJ.

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Połączenie festiwalu ze zwiedzaniem Budapesztu

Sziget Festival odbywa się na urokliwej Wyspie Óbuda w Budapeszcie, co daje unikalną możliwość połączenia muzycznych szaleństw z odkrywaniem jednego z najpiękniejszych miast Europy. Możesz zwiedzić Parlament, podziwiać widoki z Wzgórza Zamkowego, zrelaksować się w słynnych termach Széchenyiego czy spróbować lokalnych specjałów. Budapeszt oferuje mnóstwo atrakcji, które idealnie uzupełnią Twój festiwalowy wyjazd, zamieniając go w pełnoprawne wakacje. To idealna opcja dla tych, którzy chcą połączyć intensywne przeżycia muzyczne z kulturalnym zwiedzaniem i relaksem.

Interesujący lineup

Sziget Festival słynie z tego, że co roku przyciąga największe gwiazdy światowej sceny muzycznej, a także prezentuje obiecujących debiutantów. W tym roku na scenie w Budapeszcie zobaczymy takie gwiazdy jak:

  • Bring Me the Horizon,
  • Florence + The Machine,
  • Jorja Smith,
  • Lewis Capaldi,
  • Skepta,
  • Twenty One Pilots,
  • Sombr
  • Zara Larsson,
  • BBNØ$,
  • Boys Noize,
  • Dijon,
  • Nia Archives,
  • Peggy Gou,
  • Wolf Alice.
Sziget Festival 2022
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