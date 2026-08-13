Sziget Festival 2026 – line-up na 13 sierpnia. Florence + The Machine i Lewis Capaldi jednego wieczoru

Lewis Capaldi przed Florence + The Machine
Główną scenę otworzy o godz. 16.00 Paris Paloma. Brytyjska artystka zdobyła rozpoznawalność dzięki utworom łączącym alternatywny folk, emocjonalne teksty i mocny społeczny przekaz. O godz. 17.30 wystąpi Loyle Carner. Raper słynie z osobistych, refleksyjnych tekstów i brzmienia czerpiącego z jazzu oraz soulu. Lewis Capaldi rozpocznie koncert o godz. 19.15. W przypadku jego występu najważniejsza będzie bezpośrednia relacja z publicznością. "Someone You Loved" i "Before You Go" mogą zmienić kilkudziesięciotysięczny tłum w jeden ogromny chór.
O godz. 21.15 scenę przejmą Florence + The Machine. Florence Welch słynie z występów, które bardziej przypominają emocjonalny rytuał niż klasyczny koncert. "Dog Days Are Over", "Shake It Out" czy "You’ve Got the Love" idealnie pasują do wielkiej, otwartej przestrzeni.
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Parcels rozkręcą noc na Revolut Stage
Na Revolut Stage wystąpią Black Country, New Road, makrohang, Fcukers i Sef. Jednym z największych wydarzeń będzie koncert Parcels, rozpoczynający się o godz. 23.45. Australijska grupa łączy disco, funk, pop i elektronikę. Po emocjonalnych występach na Main Stage ich taneczne brzmienie może być idealnym otwarciem nocnej części imprezy. O godz. 1.30 pojawi się Antony Szmierek. Artysta łączy poetycką narrację, elektronikę i hip-hopową rytmikę.
Dom Dolla kontra Richie Hawtin
Nocna część programu będzie wyjątkowo mocna. Na BOLT Night Stage o godz. 2.30 wystąpi Dom Dolla, a o godz. 4.00 Boys Noize. Dom Dolla reprezentuje przebojowe, łatwo wpadające w ucho oblicze muzyki house. Boys Noize wniesie więcej elektronicznej agresji i punkowej energii. W Yettel Colosseum wystąpią Dixon, Joris Voorn, Richie Hawtin i Pan-Pot. Richie Hawtin rozpocznie set o godz. 2.00, a Pan-Pot przejmą scenę o 3.30. To oznacza trudny wybór między kilkoma największymi nazwiskami elektronicznego programu.
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Najbardziej emocjonalny dzień festiwalu?
Zestawienie Lewisa Capaldiego i Florence + The Machine sprawia, że 13 sierpnia może okazać się najbardziej emocjonalnym wieczorem tegorocznego Sziget. Oba koncerty opierają się na bardzo silnej więzi wykonawców z publicznością, choć każdy buduje ją w zupełnie inny sposób. Później nastrój zmieni się całkowicie. Parcels rozpoczną taneczną część nocy, a Dom Dolla, Boys Noize, Richie Hawtin i Pan-Pot poprowadzą zabawę do godz. 5.00.
Najważniejsze koncerty Sziget Festival 2026 - 13 sierpnia:
- Main Stage: Paris Paloma – 16.00, Loyle Carner – 17.30, Lewis Capaldi – 19.15, Florence + The Machine – 21.15.
- Revolut Stage: Black Country, New Road – 16.30, Fcukers – 19.45, Parcels – 23.45, Antony Szmierek – 1.30.
- BOLT Night Stage: Dom Dolla – 2.30, Boys Noize – 4.00.
- Yettel Colosseum: Dixon – 22.30, Joris Voorn – 0.30, Richie Hawtin – 2.00, Pan-Pot – 3.30.
Trzeci dzień zacznie się od alternatywnego folku, przejdzie przez rap i popowe ballady, a zakończy w świecie techno oraz house’u. To właśnie w takim programie najlepiej widać, dlaczego Sziget trudno zamknąć w jednej muzycznej kategorii.