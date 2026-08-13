Sziget Festival 2026 – line-up na 13 sierpnia. Florence + The Machine i Lewis Capaldi jednego wieczoru

Lewis Capaldi przed Florence + The Machine

Główną scenę otworzy o godz. 16.00 Paris Paloma. Brytyjska artystka zdobyła rozpoznawalność dzięki utworom łączącym alternatywny folk, emocjonalne teksty i mocny społeczny przekaz. O godz. 17.30 wystąpi Loyle Carner. Raper słynie z osobistych, refleksyjnych tekstów i brzmienia czerpiącego z jazzu oraz soulu. Lewis Capaldi rozpocznie koncert o godz. 19.15. W przypadku jego występu najważniejsza będzie bezpośrednia relacja z publicznością. "Someone You Loved" i "Before You Go" mogą zmienić kilkudziesięciotysięczny tłum w jeden ogromny chór.

O godz. 21.15 scenę przejmą Florence + The Machine. Florence Welch słynie z występów, które bardziej przypominają emocjonalny rytuał niż klasyczny koncert. "Dog Days Are Over", "Shake It Out" czy "You’ve Got the Love" idealnie pasują do wielkiej, otwartej przestrzeni.

Parcels rozkręcą noc na Revolut Stage

Na Revolut Stage wystąpią Black Country, New Road, makrohang, Fcukers i Sef. Jednym z największych wydarzeń będzie koncert Parcels, rozpoczynający się o godz. 23.45. Australijska grupa łączy disco, funk, pop i elektronikę. Po emocjonalnych występach na Main Stage ich taneczne brzmienie może być idealnym otwarciem nocnej części imprezy. O godz. 1.30 pojawi się Antony Szmierek. Artysta łączy poetycką narrację, elektronikę i hip-hopową rytmikę.

Dom Dolla kontra Richie Hawtin

Nocna część programu będzie wyjątkowo mocna. Na BOLT Night Stage o godz. 2.30 wystąpi Dom Dolla, a o godz. 4.00 Boys Noize. Dom Dolla reprezentuje przebojowe, łatwo wpadające w ucho oblicze muzyki house. Boys Noize wniesie więcej elektronicznej agresji i punkowej energii. W Yettel Colosseum wystąpią Dixon, Joris Voorn, Richie Hawtin i Pan-Pot. Richie Hawtin rozpocznie set o godz. 2.00, a Pan-Pot przejmą scenę o 3.30. To oznacza trudny wybór między kilkoma największymi nazwiskami elektronicznego programu.

Najbardziej emocjonalny dzień festiwalu?

Zestawienie Lewisa Capaldiego i Florence + The Machine sprawia, że 13 sierpnia może okazać się najbardziej emocjonalnym wieczorem tegorocznego Sziget. Oba koncerty opierają się na bardzo silnej więzi wykonawców z publicznością, choć każdy buduje ją w zupełnie inny sposób. Później nastrój zmieni się całkowicie. Parcels rozpoczną taneczną część nocy, a Dom Dolla, Boys Noize, Richie Hawtin i Pan-Pot poprowadzą zabawę do godz. 5.00.

Najważniejsze koncerty Sziget Festival 2026 - 13 sierpnia:

Main Stage: Paris Paloma – 16.00, Loyle Carner – 17.30, Lewis Capaldi – 19.15, Florence + The Machine – 21.15.

Revolut Stage: Black Country, New Road – 16.30, Fcukers – 19.45, Parcels – 23.45, Antony Szmierek – 1.30.

BOLT Night Stage: Dom Dolla – 2.30, Boys Noize – 4.00.

Yettel Colosseum: Dixon – 22.30, Joris Voorn – 0.30, Richie Hawtin – 2.00, Pan-Pot – 3.30.

Trzeci dzień zacznie się od alternatywnego folku, przejdzie przez rap i popowe ballady, a zakończy w świecie techno oraz house’u. To właśnie w takim programie najlepiej widać, dlaczego Sziget trudno zamknąć w jednej muzycznej kategorii.

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