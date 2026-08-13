Sziget Festival 2026. Co działo się na koncertach w Budapeszcie? Na scenie m.in. Sombr i Zara Larsson!

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Trwa Sziget Festival 2026
Tegoroczna edycja Sziget Festival odbywa się w dniach 11–15 sierpnia 2026 roku. Wydarzenie tradycyjnie organizowane jest na wyspie Óbuda w Budapeszcie. Przez pięć dni teren zmieni się w ogromne, międzynarodowe miasteczko koncertowe, nazywane przez organizatorów "Wyspą Wolności". Organizatorzy zapowiadają nie tylko muzykę, ale również teatr, cyrk, taniec, warsztaty, aktywności sportowe i projekty społeczne. Łącznie program ma obejmować ponad 600 wydarzeń. Pierwszym dniem imprezy był wtorek. Co działo się podczas wielkiego otwarcia festiwalu?
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Zara Larsson zachwycił na Sziget Festival 2026
Jedną z głównych gwiazd pierwszego dnia Sziget Festival 2026 była Zara Larsson. Niedawno Polacy mogli ją zobaczyć na Open'erze, a teraz mieli okazją podziwiać ją fani w Węgrzech. Gwiazda zaśpiewała swój mega hit "Lush Life", a także nowe kawałki jak "Midnight Sun", "Eurosummer", "Crush", "Pretty Ugly" czy hitowe "Stateside".
Sombr rozniósł scenę w Budapeszcie
Ostatnią gwiazdą na głównej scenie pierwszego dnia był Sombr. Artysta miał za sobą fantastyczny rok. Dostał nominację do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy nowy artysta, a jego utwory "Back To Friends" i "12 to 12" podbijały radia i serwisy streamingowe. Jego show na Sziget Festival 2026 było pełne energii i potwierdziło, że to gwiazda, która zostanie z nami na dłużej.
Kto jeszcze wystąpił pierwszego dnia?
Oprócz Zary Larsson i Sombra pierwszego dnia Sziget Festival 2026 zagrali:
- Bad Nerves
- Wolf Alice
- Ana Frango Elétrico
- Lambrini Girls
- Kim Dracula
- Dijon
- Underworld
- Metha
- Tripolism
- WhoMadeWho
- Argy
- Omiki
- Krudy C
- HANK
- Tolo & Falcao (LavaLava)
- CC:DISCO!
- ATRIP
- Swimming Paul
- Tiga
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- Haai
- Vivien Mohr & Sabira
- Paralich
- Kamafaka
- Jauri
- SveTec
- Charlie Sparks
- Sikztah
- Johanna Bozai
- The Zawose Queens
- Golden Hours
- Health
- Melina
- Ikkimel
- Jazzbois
- Libra
- Wild Wild Women
- Chadia
- YT
- DJ SHOCCA & GUESTS | 60 HZ II Summer Tour with Ensi, Johnny Marsiglia, Madbuddy
- STUK Live