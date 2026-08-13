Sziget Festival 2026. Co działo się na koncertach w Budapeszcie? Na scenie m.in. Sombr i Zara Larsson!

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-08-13 14:47

Sziget Festival 2026 to jeden z największych festiwali w Europie. 12 sierpnia w Budapeszcie zaczęła się tegoroczna edycja, na którą festiwalowicze czekali cały rok. Co działo się na scenie w Węgrzech?

Trwa Sziget Festival 2026

Tegoroczna edycja Sziget Festival odbywa się w dniach 11–15 sierpnia 2026 roku. Wydarzenie tradycyjnie organizowane jest na wyspie Óbuda w Budapeszcie. Przez pięć dni teren zmieni się w ogromne, międzynarodowe miasteczko koncertowe, nazywane przez organizatorów "Wyspą Wolności". Organizatorzy zapowiadają nie tylko muzykę, ale również teatr, cyrk, taniec, warsztaty, aktywności sportowe i projekty społeczne. Łącznie program ma obejmować ponad 600 wydarzeń. Pierwszym dniem imprezy był wtorek. Co działo się podczas wielkiego otwarcia festiwalu?

ZOBACZ TAKŻE: Sziget nie zasypia. Po zmroku festiwal zamienia się w gigantyczny klub

Zara Larsson zachwycił na Sziget Festival 2026

Jedną z głównych gwiazd pierwszego dnia Sziget Festival 2026 była Zara Larsson. Niedawno Polacy mogli ją zobaczyć na Open'erze, a teraz mieli okazją podziwiać ją fani w Węgrzech. Gwiazda zaśpiewała swój mega hit "Lush Life", a także nowe kawałki jak "Midnight Sun", "Eurosummer", "Crush", "Pretty Ugly" czy hitowe "Stateside". 

Sombr rozniósł scenę w Budapeszcie

Ostatnią gwiazdą na głównej scenie pierwszego dnia był Sombr. Artysta miał za sobą fantastyczny rok. Dostał nominację do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy nowy artysta, a jego utwory "Back To Friends" i "12 to 12" podbijały radia i serwisy streamingowe. Jego show na Sziget Festival 2026 było pełne energii i potwierdziło, że to gwiazda, która zostanie z nami na dłużej.

Kto jeszcze wystąpił pierwszego dnia?

Oprócz Zary Larsson i Sombra pierwszego dnia Sziget Festival 2026 zagrali:

  • Bad Nerves
  • Wolf Alice
  • Ana Frango Elétrico
  • Lambrini Girls
  • Kim Dracula
  • Dijon
  • Underworld
  • Metha
  • Tripolism
  • WhoMadeWho 
  • Argy
  • Omiki
  • Krudy C
  • HANK
  • Tolo & Falcao (LavaLava)
  • CC:DISCO!
  • ATRIP
  • Swimming Paul
  • Tiga
  • ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U
  • Haai
  • Vivien Mohr & Sabira
  • Paralich
  • Kamafaka
  • Jauri
  • SveTec
  • Charlie Sparks
  • Sikztah
  • Johanna Bozai
  • The Zawose Queens
  • Golden Hours
  • Health
  • Melina
  • Ikkimel
  • Jazzbois
  • Libra
  • Wild Wild Women
  • Chadia
  • YT
  • DJ SHOCCA & GUESTS | 60 HZ II Summer Tour with Ensi, Johnny Marsiglia, Madbuddy
  • STUK Live
Eska Summer City - „Odetchnij na zdrowie” Gołdap Festiwal 2026
Sombr śpiewa na głównej scenie Sziget Festival w Budapeszcie. O gwiazdach imprezy przeczytasz na Eska.
Galeria zdjęć 29

Rolki

Sziget Festival
Budapeszt
Koncerty 2026