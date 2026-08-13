Sziget Festival 2026. Co działo się na koncertach w Budapeszcie? Na scenie m.in. Sombr i Zara Larsson!

Trwa Sziget Festival 2026

Tegoroczna edycja Sziget Festival odbywa się w dniach 11–15 sierpnia 2026 roku. Wydarzenie tradycyjnie organizowane jest na wyspie Óbuda w Budapeszcie. Przez pięć dni teren zmieni się w ogromne, międzynarodowe miasteczko koncertowe, nazywane przez organizatorów "Wyspą Wolności". Organizatorzy zapowiadają nie tylko muzykę, ale również teatr, cyrk, taniec, warsztaty, aktywności sportowe i projekty społeczne. Łącznie program ma obejmować ponad 600 wydarzeń. Pierwszym dniem imprezy był wtorek. Co działo się podczas wielkiego otwarcia festiwalu?

ZOBACZ TAKŻE: Sziget nie zasypia. Po zmroku festiwal zamienia się w gigantyczny klub

Zara Larsson zachwycił na Sziget Festival 2026

Jedną z głównych gwiazd pierwszego dnia Sziget Festival 2026 była Zara Larsson. Niedawno Polacy mogli ją zobaczyć na Open'erze, a teraz mieli okazją podziwiać ją fani w Węgrzech. Gwiazda zaśpiewała swój mega hit "Lush Life", a także nowe kawałki jak "Midnight Sun", "Eurosummer", "Crush", "Pretty Ugly" czy hitowe "Stateside".

Sombr rozniósł scenę w Budapeszcie

Ostatnią gwiazdą na głównej scenie pierwszego dnia był Sombr. Artysta miał za sobą fantastyczny rok. Dostał nominację do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy nowy artysta, a jego utwory "Back To Friends" i "12 to 12" podbijały radia i serwisy streamingowe. Jego show na Sziget Festival 2026 było pełne energii i potwierdziło, że to gwiazda, która zostanie z nami na dłużej.

Kto jeszcze wystąpił pierwszego dnia?

Oprócz Zary Larsson i Sombra pierwszego dnia Sziget Festival 2026 zagrali:

Bad Nerves

Wolf Alice

Ana Frango Elétrico

Lambrini Girls

Kim Dracula

Dijon

Underworld

Metha

Tripolism

WhoMadeWho

Argy

Omiki

Krudy C

HANK

Tolo & Falcao (LavaLava)

CC:DISCO!

ATRIP

Swimming Paul

Tiga

¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U

Haai

Vivien Mohr & Sabira

Paralich

Kamafaka

Jauri

SveTec

Charlie Sparks

Sikztah

Johanna Bozai

The Zawose Queens

Golden Hours

Health

Melina

Ikkimel

Jazzbois

Libra

Wild Wild Women

Chadia

YT

DJ SHOCCA & GUESTS | 60 HZ II Summer Tour with Ensi, Johnny Marsiglia, Madbuddy

STUK Live

Eska Summer City - „Odetchnij na zdrowie” Gołdap Festiwal 2026