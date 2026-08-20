Stadion Narodowy zmienia nazwę?! To obiekt, na którym koncerty grają największe światowe gwiazdy

Stadion Narodowy im. Kazimierza Górskiego w Warszawie to obecnie jeden z najważniejszych obiektów, w którym organizowane są najróżniejsze wydarzenia o charakterze sportowym, muzycznym, biznesowym czy też kulturalnym w Polsce. O tym, że powstanie takiego miejsca jest potrzebne zaczęło się mówić już w latach 90. ubiegłego wieku. Ostatecznie w 2007 roku wydano decyzje, na podstawie których ogłoszono powstanie Stadionu Narodowego na terenie dawnego Stadionu Dziesięciolecia w Warszawie.

Obiekt został oficjalnie otwarty 29 stycznia 2012 roku i jeszcze w tym samym roku odbywały się na nim mecze w ramach współorganizowanego przez Polskę Euro 2012. Stadion Narodowy to największy tego typu obiekt w naszym kraju, nic więc dziwnego, ze to właśnie on wybierany jest przez największe światowe gwiazdy na miejsce przystanku w Polsce w ramach tras koncertowych. Wiele wskazuje na to, że przy okazji ogłoszeń kolejnych wobec obiektu przyjdzie nam używać innej nazwy...

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Będą zmiany w kontekście nazwy PGE Narodowego?!

W 2015 roku na podstawie umowy z Polską Grupę Energetyczną stadion otrzymał nazwę sponsorską PGE Narodowy. Ustalenia te obowiązywały do października 2020 roku, podpisany został jednak przedłużający je aneks.

Okazuje się jednak że teraz, po upływie ponad dekady, nazwa Stadionu Narodowego może ulec zmianie! Jak ustalił portal meczyki.pl, Polska Grupa Energetyczna nie będzie już dalej sponsorem tytularnym obiektu. Nowym miałoby zostać PKN Orlen, do tego wszystkie szczegóły kontraktu między spółką PL.2012+ a Orlenem miały już zostać ustalone, choć sama umowa ma nie być jeszcze podpisana. Jak przekazał dziennikarz Tomasz Włodarczyk, PKN Olren ma płacić ponad 10 milionów złotych za każdy rok obecności w nazwie największego stadionu w Polsce.

PKN Orlen na ten moment odmawia jakichkolwiek komentarzy w tej sprawie.