Zapomnij o panterce. Jesienią na paznokciach będzie rządził ten zwierzęcy wzór

- Tej jesieni w stylizacji paznokci króluje nowy, uroczy trend inspirowany naturą.
- To elegancka propozycja łącząca ciepłe beże i brązy z delikatnymi cętkami, stanowiąca świeżą alternatywę dla klasycznej panterki.
- Odkryj, jak ten subtelny, a zarazem wyrazisty manicure może odmienić twój jesienny look i dlaczego warto go wybrać jesienią.
Jeszcze niedawno królowały zupełnie inne wzory, a dziś wiele z nich ustępuje miejsca propozycjom utrzymanym w cieplejszej, bardziej "przytulnej" kolorystyce. Jesień sprzyja brązom, beżom, karmelowym odcieniom i wszelkiego rodzaju zwierzęcym motywom. Nic więc dziwnego, że trend ten dotarł również na paznokcie. W sezonowych stylizacjach coraz częściej pojawiają się inspiracje naturą. Jedną z ciekawszych propozycji są "Bambi nails", czyli manicure nawiązujący do charakterystycznego umaszczenia małego jelonka, którego losy możemy śledzić w produkcji Disnaya. To propozycja dla osób, które lubią nietypowe zdobienia, ale jednocześnie nie chcą rezygnować z jesiennej elegancji.
Paznokcie "Bambi nails" to hit tej jesieni
Podstawą stylizacji "Bambi nails" są ciepłe odcienie beżu, karmelu i brązu, które można połączyć z jasnymi, nieregularnymi kropkami. To właśnie one przypominają umaszczenie małego jelonka i nadają całej stylizacji charakterystyczny wygląd. Efekt może być naprawdę ciekawy. Paznokcie są wyraziste, ale niekoniecznie krzykliwe. Wszystko zależy od intensywności kolorów i liczby zdobień. Przy odpowiednim połączeniu "Bambi nails" świetnie pasują do jesiennych stylizacji - grubego swetra, wełnianego płaszcza czy skórzanych botków.
Nie musisz zdobić każdego paznokcia
Jeśli wzór na wszystkich paznokciach wydaje ci się zbyt odważny, nic straconego. Motyw Bambi można wykorzystać tylko na jednej lub dwóch płytkach, a pozostałe pomalować na mleczny beż, karmel albo głęboki brąz. Taki manicure jest zdecydowanie bardziej subtelny, a przy tym nadal wpisuje się w panujący od kilku sezonów trend na zwierzęce wzory. W stylizacji paznokci można postawić na delikatne cętki, mocniejsze kontrasty albo połączyć zwierzęcy wzór z minimalistycznym manicure.
Jesienny hit dla fanek nietypowych zdobień
"Bambi nails" mają jeszcze jedną zaletę - łatwo dopasować je do własnego stylu. Mogą wyglądać dziewczęco i delikatnie, ale przy ciemniejszych kolorach nabierają bardziej eleganckiego charakteru. Tej jesieni warto więc mieć na oku właśnie motyw Bambi. Jeśli szukasz pomysłu na paznokcie utrzymane w jesiennym klimacie, ten trend zdecydowanie warto wziąć pod uwagę. Być może okaże się jednym z tych, które zostaną z nami na dłużej.