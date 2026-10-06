Brak podstawowych zawodniczek w reprezentacji Polski. Szemik i Cyraniak nie zagrają z Belgią

Zmiany w składzie reprezentacji Polski przed barażami

29-letnia Kinga Szemik, podstawowa bramkarka z HSV Hamburg, oraz Jagoda Cyraniak z Olympique Marsylia nie wezmą udziału w zgrupowaniu kadry z powodu urazów. 20-letnia Cyraniak to uczestniczka mistrzostw świata U-20, które niedawno zorganizowano w Polsce. Selekcjonerka Nina Patalon zdecydowała się na powołanie w ich miejsce Natalii Radkiewicz z FC Nantes oraz Julii Walentowicz z KIF Oerebro.

Reprezentacja Polski przygotowuje się do trudnej walki o pierwszy w historii awans na mistrzostwa świata, które odbędą się w Brazylii. Droga na mundial wymaga zwycięstw w dwóch dwumeczach barażowych. Istnieje także możliwość, że na późniejszym etapie będzie konieczny baraż interkontynentalny, co zależy od liczby awansów dla Europy.

Trudny rywal na drodze do mistrzostw świata

Polska w przeszłości rywalizowała z Belgią podczas eliminacji do MŚ 2023. Pierwszy mecz w Gdańsku zakończył się remisem 1:1, jednak rewanż przyniósł wysoką porażkę 0:4. Obecnie polska drużyna jest bardziej doświadczona dzięki udziałowi w mistrzostwach Europy 2025 oraz dywizji A Ligi Narodów. W aktualnym rankingu FIFA Belgia zajmuje 19. pozycję, podczas gdy Polska znajduje się na 29. miejscu.

Kluczową zawodniczką w zespole Polski pozostaje Ewa Pajor, napastniczka Barcelony od 2024 roku, która strzeliła w kadrze 71 goli. Jej dyspozycja może być decydująca w starciach barażowych. Pierwszy mecz zaplanowano na piątek w Leuven o 20:15, a rewanż w Gdańsku 13 października 2026 roku. Zwyciężczynie tego dwumeczu zmierzą się z wygraną drużyną pary Irlandia - Kazachstan.