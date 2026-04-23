Karol G w Polsce! Kiedy i gdzie koncert latynoskiej gwiazdy? [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Karol G wystąpi w Polsce!

Kolumbijska gwiazda Karol G, znana z przebojowych hitów i energetycznych występów, wyrusza w podróż, która obejmie 39 stadionów w Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej i Europie. To historyczne wydarzenie, które umocni jej pozycję jako jednej z najważniejszych artystek na światowej scenie muzycznej. Koncert w Polsce odbędzie się 14 lipca 2027 roku na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Sprzedaż biletów na koncert na PGE Narodowym w Warszawie rusza już w piątek, 30 kwietnia o godzinie 14:00 na stronie www.LiveNation.pl.

Harmonogram przedsprzedaży:

Artist Pre-sale: poniedziałek, 27 kwietnia o godzinie 14:00 (rejestracja na karolgmusic.com do piątku 24 kwietnia do godziny 16:00)

Ticketmaster pre-sale: środa, 29 kwietnia o godzinie 14:00

General on-sale: piątek, 30 kwietnia o godzinie 14:00 na www.LiveNation.pl

Historyczne osiągnięcia i rekordy

Karol G nieustannie przekracza granice i wyznacza nowe standardy w muzyce. Jej album „TROPICOQUETA” z 2025 roku to już czwarty z rzędu krążek, który zdobył pierwsze miejsce na liście Billboard Top Latin Albums. Co więcej, odnotował on najwyższy tygodniowy wynik streamingu w historii wśród latynoskich albumów wydanych przez kobiety w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej, jej przełomowy album „MAÑANA SERÁ BONITO” stał się pierwszym albumem w języku hiszpańskim nagranym przez kobietę, który zadebiutował na pierwszym miejscu listy Billboard 200.

Artystka ma na swoim koncie ponad 117 miliardów streamów, ponad 310 platynowych płyt RIAA w Stanach Zjednoczonych oraz historyczną nagrodę Grammy w kategorii „Najlepszy album muzyki miejskiej”. Jej poprzednia trasa "Mañana Será Bonito World Tour" zgromadziła ponad 2,3 miliona fanów na 62 koncertach, generując przychody przekraczające 300 milionów dolarów. Finał trasy w Madrycie, gdzie Karol G zagrała cztery wyprzedane koncerty na stadionie Estadio Santiago Bernabéu, to jeden z najbardziej kultowych momentów w historii tras koncertowych.