Wielka gwiazda k-popu przyjedzie do Polski! TAEMIN wystąpi w Łodzi

TAEMIN w Polsce! Ikona k-popu po raz pierwszy wystąpi przed polską publicznością

TAEMIN od lat należy do grona artystów, którzy wywarli ogromny wpływ na rozwój współczesnego k-popu. Szeroką popularność zdobył jako członek legendarnej grupy SHINee, a następnie z powodzeniem rozwinął karierę solową. Jego występy łączą muzykę, taniec, scenografię i rozbudowaną oprawę wizualną, a charakterystyczne choreografie wielokrotnie zdobywały popularność w internecie.

Teraz artysta po raz pierwszy pojawi się w Polsce. Dla jego fanów będzie to wyjątkowa okazja, by zobaczyć na żywo show wykonawcy, którego kariera od niemal dwóch dekad związana jest z najważniejszymi wydarzeniami koreańskiej i światowej sceny muzycznej.

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Łódzki koncert odbędzie się w ramach trasy "LiMiNaL", obejmującej występy w Europie, Ameryce Południowej i Azji. Sama nazwa tournée odnosi się do łacińskiego słowa "limen", czyli "próg" lub "granica". Ma ona symbolizować przekraczanie kolejnych barier i ciągłe poszukiwanie nowych środków artystycznego wyrazu.

TAEMIN rozpoczął swoją karierę w 2008 roku jako członek SHINee. Z czasem stał się również cenionym solistą, a jego nazwisko zaczęło być kojarzone nie tylko z koreańskim popem, lecz także z charakterystycznym stylem scenicznym. W jego muzyce można znaleźć elementy popu, R&B oraz elektroniki, którym towarzyszą dopracowane choreografie.

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Do najbardziej rozpoznawalnych solowych utworów artysty należą m.in. "MOVE", "WANT", "Criminal", "Advice" oraz "Guilty". Szczególne miejsce w jego twórczości zajmuje taniec. TAEMIN słynie z precyzji ruchów i charakterystycznego sposobu budowania scenicznej narracji. Fragmenty jego choreografii regularnie trafiają do mediów społecznościowych, gdzie są odtwarzane przez fanów oraz innych wykonawców.

Jego międzynarodowa pozycja rosła wraz z kolejnymi projektami. W 2024 roku artysta ruszył w trasę "Ephemeral Gaze", która objęła między innymi Stany Zjednoczone, Amerykę Łacińską i Europę. Kolejne miesiące przyniosły następne ważne wydarzenia w jego karierze.

W kwietniu 2026 roku TAEMIN wystąpił na festiwalu Coachella, stając się pierwszym koreańskim solistą, który pojawił się na tej imprezie. Artysta został także pierwszym koreańskim solistą z indywidualną wystawą w Muzeum GRAMMY. Występował również podczas BST Hyde Park w Wielkiej Brytanii.

Ważnym punktem obecnego etapu kariery jest także album "Phase 1: Soft Violence", który ukazał się 31 sierpnia 2026 roku. Wydawnictwo poprzedziło rozpoczęcie kolejnej światowej trasy koncertowej "LiMiNaL".

Za organizację polskiego koncertu odpowiada BIG IDEA GROUP. Wydarzenie odbędzie się 29 listopada w Atlas Arenie w Łodzi. Sprzedaż biletów ruszy 5 października 2026 roku o godz. 12:00.

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