PPK bez tajemnic. Jak oszczędzać z pracodawcą i państwem?

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

Pracownicze Plany Kapitałowe, czyli PPK, to sposób na regularne oszczędzanie przez osoby zatrudnione. Program działa w miejscu pracy i jest dobrowolny dla pracownika.

Pamiętaj, w PPK nie oszczędzasz samodzielnie. Do Twoich wpłat dokłada się pracodawca, a po spełnieniu warunków dodatkowe środki przekazuje także państwo. Dzięki temu na rachunek trafia więcej, niż wpłacasz z własnej kieszeni.

Co ważne, środki w PPK są Twoją prywatną własnością. Są zapisane na indywidualnym rachunku, podlegają dziedziczeniu i możesz z nich skorzystać także przed 60. rokiem życia. Choć program jest pomyślany jako sposób na długoterminowe oszczędzanie, środki zgromadzone w PPK pozostają dostępne przez cały czas. Możesz je wypłacić, kiedy tego potrzebujesz. W niektórych sytuacjach, takich jak poważne zachorowanie Twoje, małżonka lub dziecka albo potrzeba pokrycia wkładu własnego przy kredycie hipotecznym, można skorzystać z części lub całości środków na korzystnych zasadach.

Jak działa PPK?

Nie musisz co miesiąc robić przelewu. Wpłaty są naliczane automatycznie i przekazywane na Twój rachunek PPK. Pieniądze pochodzą z trzech źródeł:

1. Ty

Standardowo wpłacasz 2% wynagrodzenia. Jeśli chcesz, możesz zwiększyć swoją wpłatę nawet do 4%. Osoby o niższych zarobkach mogą obniżyć wpłatę podstawową nawet do 0,5%, jeśli spełniają ustawowy warunek dochodowy.

2. Twój pracodawca

Pracodawca wpłaca co najmniej 1,5% Twojego wynagrodzenia. Może zwiększyć tę wpłatę nawet do 4%. Jeśli obniżysz swoją wpłatę ze względu na niższe zarobki, podstawowa wpłata pracodawcy nadal wynosi 1,5%.

3. Państwo

Po spełnieniu warunków możesz otrzymać 250 zł wpłaty powitalnej oraz 240 zł dopłaty rocznej. Dzięki wpłatom pracodawcy oraz dopłatom ze strony państwa na rachunek PPK trafia więcej środków, niż w przypadku samodzielnego oszczędzania, co pozwala szybciej budować kapitał na przyszłość.

W jaki sposób „zapisać się” do programu?

Udział w PPK jest dobrowolny. Jeśli masz od 18 do 55 lat i spełniasz warunki udziału w PPK, nie musisz robić nic. Wszystko odbędzie się automatycznie, a formalnościami zajmie się pracodawca. Osoby, które ukończyły 55 lat, ale nie ukończyły 70 lat, mogą przystąpić do PPK na swój wniosek złożony pracodawcy. Jeśli nie jesteś jeszcze uczestnikiem PPK, w każdej chwili możesz zacząć − wystarczy złożyć pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat do PPK.

Warto wiedzieć: w 2027 roku odbędzie się ponowny autozapis do PPK. Obejmie on osoby, które wcześniej zrezygnowały z wpłat i przed 1 kwietnia 2027 roku nie ukończą 55 lat. Do końca lutego pracodawca poinformuje je o autozapisie, a 1 marca wcześniejsze deklaracje rezygnacji przestaną obowiązywać. Osoba, która nadal nie chce oszczędzać, będzie mogła złożyć nową deklarację rezygnacji. Jeśli tego nie zrobi, pracodawca naliczy wpłaty od wynagrodzenia wypłaconego w marcu i przekaże je do instytucji finansowej od 1 do 15 kwietnia 2027 roku.

Jak działa inwestowanie w PPK, czyli co dzieje się z naszymi oszczędnościami?

Pieniądze w PPK nie leżą bezczynnie. Są inwestowane w fundusze zdefiniowanej daty, które są dostosowane do roku urodzenia uczestnika. Sposób inwestowania zmienia się z czasem. Gdy do 60. roku życia zostało jeszcze dużo czasu, większą część mogą stanowić inwestycje o wyższym potencjale wzrostu. Im bliżej 60. roku życia, tym większy udział mają bezpieczniejsze instrumenty.

Nie musisz samodzielnie wybierać inwestycji ani codziennie sprawdzać rynku. Środkami zarządza instytucja finansowa wybrana przez pracodawcę w porozumieniu z reprezentacją pracowników. Jeśli chcesz, możesz zmienić fundusz i inaczej dopasować poziom ryzyka.

Stan swoich oszczędności możesz sprawdzić w dowolnym momencie pod adresem: rachunek.mojeppk.pl

Dlaczego warto oszczędzać w PPK?

Do Twoich oszczędności dokłada się pracodawca, a po spełnieniu warunków także państwo.

Nie musisz pamiętać o regularnych przelewach, wpłaty są przekazywane automatycznie.

Nie musisz znać się na inwestowaniu.

Środki są prywatne i podlegają dziedziczeniu.

Stan oszczędności sprawdzisz w serwisie instytucji finansowej oraz w serwisie MojePPK.

Możesz zrezygnować z wpłat, a później w dowolnym momencie wrócić do oszczędzania.

W skrócie: część wpłat pochodzi od Ciebie, część od pracodawcy, a państwo może przekazać dodatkowe dopłaty. Środki są inwestowane, a Ty budujesz oszczędności miesiąc po miesiącu.

Czy można wcześniej wypłacić środki?

Tak. Oszczędności w PPK są prywatne i możesz dokonać ich zwrotu przed 60. rokiem życia na dowolny cel. Taki zwrot wiąże się jednak z ustawowymi pomniejszeniami. Stracisz dopłaty od państwa, a od wypracowanego zysku zapłacisz podatek od zysków kapitałowych.

Są też szczególne sytuacje, w których obowiązują korzystniejsze zasady. W razie poważnego zachorowania swojego, małżonka lub dziecka możesz wypłacić do 25% środków bez obowiązku zwrotu. Jeśli nie masz jeszcze 45 lat, możesz wypłacić do 100% oszczędności na wkład własny przy kredycie hipotecznym. Te pieniądze trzeba później zwrócić na swój rachunek PPK, bez żadnych dodatkowych kosztów, maksymalnie w ciągu 15 lat.

Po 60. roku życia możesz wypłacić 25% środków jednorazowo, a pozostałe 75% w co najmniej 120 miesięcznych ratach. W takim wariancie nie zapłacisz podatku od zysków kapitałowych.

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Regularne odkładanie nawet niewielkich kwot może realnie wpłynąć na poziom przyszłego zabezpieczenia finansowego.

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Warto pamiętać, że wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych zależy m.in. od długości aktywności zawodowej, poziomu wynagrodzeń oraz okresów składkowych i nieskładkowych. Dlatego dodatkowe, systematyczne oszczędzanie może odegrać istotną rolę w budowaniu stabilności finansowej po zakończeniu pracy zawodowej, szczególnie, że jednym z największych wyzwań w tym obszarze jest odkładanie decyzji na później. Im wcześniej rozpocznie się oszczędzanie, tym większa szansa na zgromadzenie kapitału, który realnie wesprze w przyszłości.

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