Chcesz zobaczyć TAEMINA pod sceną? Przygotuj ponad 300 zł, a za VIP jeszcze więcej

Fani TAEMINA muszą szykować portfele! Tyle kosztują bilety na koncert w Łodzi

To będzie wyjątkowy wieczór dla fanów k-popu. TAEMIN przyjedzie do Polski ze swoją światową trasą "LiMiNaL". Łódzki koncert będzie jego pierwszym występem w naszym kraju i zarazem jedyną polską datą na trasie.

Wokalista, tancerz i performer ma na koncie zarówno wieloletnią karierę w SHINee, jak i imponujący dorobek solowy. Jego utwory "MOVE", "Criminal" czy "Guilty" zdobyły ogromną popularność, a charakterystyczne choreografie stały się jednym z jego znaków rozpoznawczych. Nic więc dziwnego, że zainteresowanie koncertem jest ogromne. Teraz fani mogą przygotować się również finansowo. Organizatorzy ujawnili ceny wejściówek.

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Tyle kosztują bilety na TAEMINA w Łodzi! Ceny VIP mogą zwalić z nóg

Najtańsze bilety na koncert TAEMINA kosztują 359 zł. W tej cenie można kupić wejściówkę na stojącą płytę GA albo na numerowane miejsca w strefie Płyta Siedząca 2.

Nieco więcej trzeba zapłacić za inne miejsca. 389 zł kosztują bilety na Płytę Siedzącą 1 oraz dolne trybuny. Fani, którzy chcą znaleźć się bliżej sceny, będą musieli sięgnąć głębiej do kieszeni.

Za miejsce w Golden Circle, czyli stojącej strefie bezpośrednio pod sceną, trzeba zapłacić 429 zł. Jeszcze droższa jest opcja Golden Circle Early Entry. Za 529 zł można otrzymać możliwość wcześniejszego wejścia do strefy znajdującej się tuż przy scenie.

To jednak dopiero początek. Największe emocje wzbudzają pakiety VIP. Ich ceny przekraczają tysiąc złotych, ale w zamian fani otrzymują dodatkowe atrakcje związane z koncertem.

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Najdroższy pakiet, LIMINALIST VIP - FRONT STANDING, kosztuje aż 1199 zł. W jego ramach przewidziano wcześniejsze wejście, udział w soundchecku oraz możliwość wzięcia udziału w send-offie. Pakiet obejmuje również zdjęcie grupowe, plakat z drukowanym podpisem i ekskluzywną fotokartę. Dodatkowo 20 losowo wybranych posiadaczy pakietu otrzyma podpisany polaroid.

Druga opcja VIP to TAEMATE VIP - GOLDEN CIRCLE STANDING za 999 zł. Tutaj także można liczyć na wcześniejsze wejście i udział w soundchecku. W pakiecie znalazły się również plakat z drukowanym podpisem oraz ekskluzywna fotokarta. Spośród posiadaczy tego pakietu 10 osób zostanie dodatkowo wylosowanych do otrzymania podpisanego polaroidu.

Ceny zawierają VAT, jednak przy zakupie trzeba doliczyć jeszcze opłatę serwisową.

CENNIK BILETÓW NA TAEMINA

Golden Circle Early Entry - 529 zł

Golden Circle - 429 zł

Płyta GA - 359 zł

Płyta siedząca 1 - 389 zł

Płyta siedząca 2 - 359 zł

Trybuny dolne - 389 zł

LIMINALIST VIP - FRONT STANDING - 1199 zł

TAEMATE VIP - GOLDEN CIRCLE STANDING - 999 zł

TAEMIN wystąpi w Atlas Arenie w Łodzi 29 listopada 2026 roku. Sprzedaż biletów rozpocznie się 5 października o godz. 12:00. Dla fanów koreańskiego artysty będzie to pierwsza okazja, by zobaczyć go na żywo w Polsce! Wybieracie się?

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