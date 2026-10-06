Urodziwa Iva Jovic na korcie i prywatnie. Oto przeciwniczka Świątek

Spis treści Iva Jovic na prywatnych fotografiach. Galeria

Urodzona i wychowana w Stanach Zjednoczonych Iva Jovic przyszła na świat 6 grudnia 2007 roku. Rodzina pochodzi z Bałkanów i wyemigrowała do USA jeszcze przed jej narodzinami. Ojciec zawodniczki, Bojan, pochodzi z Serbii, a matka, Jelena, to Chorwatka ze Splitu. Warto wspomnieć o siostrze Ivy, Mii, która również gra w tenisa, reprezentując barwy kalifornijskiego uniwersytetu (UCLA).

Iva Jovic zaczęła trenować tenis, gdy miała pięć lat, po wcześniejszych epizodach z piłką nożną i pływaniem. Jej wielkim idolem jest Novak Djoković. Kariera juniorska Ivy Jovic obfitowała w sukcesy. W 2024 roku uplasowała się na drugim miejscu w młodzieżowym zestawieniu ITF, a ponadto zdobyła wielkoszlemowe tytuły w grze podwójnej na kortach w Melbourne i Londynie.

Znaczący sukces na zawodowych kortach Iva Jovic zanotowała w 2025 roku. 17-atka zdobyła swój pierwszy zawodowy puchar w Guadalajarze (WTA 500) i od razu awansowała do Top-50 rankingu. Rok 2026 był dla niej jeszcze bardziej spektakularny. Awans do najlepszej ósemki turnieju w Australii rozpoczął się m.in. od zwycięstwa nad wyżej notowaną Jasmine Paolini. W dalszej części sezonu z sukcesem rywalizowała w Paryżu, Wimbledonie i Nowym Jorku. We wrześniu po raz kolejny wygrała turniej w Guadalajarze, co dało jej awans na wysokie, 13. miejsce w zestawieniu WTA.

Jej gra na korcie to połączenie agresji z dojrzałością, rzadko spotykaną u nastoletnich tenisistek. Przed Igą Świątek trudne zadanie. Jak poradzi sobie z utalentowaną rywalką?

Iva Jovic na prywatnych fotografiach. Galeria

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