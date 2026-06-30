Spotify po raz pierwszy z własną strefą podczas OPEN’ER Festival. FANSPOT by Spotify połączy fanów i artystów

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-06-30 13:00

OPEN’ER to nie tylko muzyka - to emocje, które zaczynają się dużo wcześniej niż pierwszy koncert i zostają z nami jeszcze długo po zejściu ze sceny ostatniego artysty. W tym roku Spotify po raz pierwszy zaprasza uczestników do własnej strefy stworzonej z myślą o fanach – miejscu, w którym mogą wyrazić swoją pasję do ulubionych artystów i stać się częścią wyjątkowych muzycznych wspomnień. W dniach od 1 do 4 lipca na terenie festiwalu działać będzie FANSPOT by Spotify – dwupoziomowa przestrzeń, w której muzyczne emocje zyskują nowy wymiar, a festiwalowe doświadczenie wychodzi poza scenę.

Piosenkarka Zalia w białej sukience na scenie podczas występu, trzymająca mikrofon. W tle widoczny jest kolorowy ekran z grafiką i elementy instrumentów. Artystka wystąpiła na Open’er Festival, o czym można przeczytać więcej na naszym portalu.
Autor: Marcin Gadomski/ AKPA

FANSPOT by Spotify będzie otwarty przez wszystkie cztery dni festiwalu, od 1 do 4 lipca, od 15:30 do 1:00. To przestrzeń, która daje fanom głos - dosłownie i w przenośni. W strefie będzie można własnoręcznie stworzyć baner dla ulubionego artysty i zabrać go pod scenę, by stać się częścią koncertowej atmosfery. Użytkownicy Spotify Premium będą mogli odwiedzić specjalną przestrzeń na piętrze, w której wygenerują Spotify Code do wybranej piosenki i zamienią go w tymczasowy tatuaż.

Zalia - On Air Music Awards 2026

Jeszcze przed startem festiwalu, słuchacze Spotify mogli sprawdzić jak bardzo ich gust muzyczny pokrywa się z tegorocznym line-upem OPEN’ERa. W aplikacji pojawiła się również specjalna aktywacja skierowana do festiwalowiczów, a fani mogli przesyłać wiadomości do swoich ulubionych artystów. Jeden z fanów pisze: “Jesteś lekiem na całe zło! Dziękuję za wsparcie w trudnych chwilach!” Tę i inne wybrane wiadomości uczestnicy festiwalu zobaczą na ekranach wybranych scen Open’era. Spotify skraca dystans między fanami a artystami - przenosząc ich relację z playlist prosto na festiwalową scenę.

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Open’er Festival 2026 zaczyna się też w aplikacji Spotify - jego oficjalna przestrzeń zbiera w jednym miejscu playlisty, artystów i brzmienia, które budują klimat tegorocznej edycji i wprowadzają w festiwalowy nastrój.

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