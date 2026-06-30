Spotify po raz pierwszy z własną strefą podczas OPEN’ER Festival. FANSPOT by Spotify połączy fanów i artystów

FANSPOT by Spotify będzie otwarty przez wszystkie cztery dni festiwalu, od 1 do 4 lipca, od 15:30 do 1:00. To przestrzeń, która daje fanom głos - dosłownie i w przenośni. W strefie będzie można własnoręcznie stworzyć baner dla ulubionego artysty i zabrać go pod scenę, by stać się częścią koncertowej atmosfery. Użytkownicy Spotify Premium będą mogli odwiedzić specjalną przestrzeń na piętrze, w której wygenerują Spotify Code do wybranej piosenki i zamienią go w tymczasowy tatuaż.

Zalia - On Air Music Awards 2026

Jeszcze przed startem festiwalu, słuchacze Spotify mogli sprawdzić jak bardzo ich gust muzyczny pokrywa się z tegorocznym line-upem OPEN’ERa. W aplikacji pojawiła się również specjalna aktywacja skierowana do festiwalowiczów, a fani mogli przesyłać wiadomości do swoich ulubionych artystów. Jeden z fanów pisze: “Jesteś lekiem na całe zło! Dziękuję za wsparcie w trudnych chwilach!” Tę i inne wybrane wiadomości uczestnicy festiwalu zobaczą na ekranach wybranych scen Open’era. Spotify skraca dystans między fanami a artystami - przenosząc ich relację z playlist prosto na festiwalową scenę.

Open’er Festival 2026 zaczyna się też w aplikacji Spotify - jego oficjalna przestrzeń zbiera w jednym miejscu playlisty, artystów i brzmienia, które budują klimat tegorocznej edycji i wprowadzają w festiwalowy nastrój.

Open'er 2026 - line-up. Kto wystąpi na festiwalu w Gdyni?