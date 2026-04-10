Sanah wraca na PGE Narodowy. To jej finałowy koncert! Kiedy wystąpi? [Data, bilety, ceny]

W 2025 roku sanah wyprzedała dwa koncerty na PGE Narodowym, po czym wyruszyła w trasę po kolejnych stadionach. Teraz znamy datę jej zakończenia: zwieńczy ją wielkie, finałowe show na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wdzięczna za ogromne zainteresowanie jej koncertami artystka zapowiedziała wyjątkowe święto.

Sanah kończy trasę po stadionach i sugeruje nowy projekt

10 kwietnia za pośrednictwem mediów społecznościowych sanah ogłosiła Koncert Finałowy powered by Douglas na PGE Narodowym. Tak jak podczas poprzednich show na największym stadionie w stolicy, artystce będą towarzyszyć wyjątkowi goście. Ale to nie wszystko! Jak możemy dowiedzieć się z zapowiedzi, podczas koncertu usłyszymy nowości zwiastujące kolejne projekty. Wspomina o tym sama sanah.

"Moi kochani Sanahowicze, co tu rzec…? Wracamy na PGE NARODOWY, czwarty raz! Będzie to wielki finał trasy po stadionach. Jestem w szoku i ogromnej wdzięczności i wcale nie bajdurzę! To nie tylko koncert, to dla mnie prawdziwe święto. Razem piszemy stadionowy poemat. Może przy okazji podzielę się z Wami czymś nowym hihi haha tak!! Dziękuję Wam z całego serca - widzimy się pod stadionowym niebem!!!" - czytamy.

Sanah na PGE Narodowym - data, bilety

Kiedy odbędzie się finałowy koncert sanah? Gwiazda zagra na PGE Narodowym w Warszawie, w piątek - 4 września 2026 roku. Zwieńczenie trasy rozpocznie się tam o 20:00.

Co z biletami? Przedsprzedaż obejmuje posiadaczy karty Douglas, którzy będą mieli dwa dni na zakup wejściówek. Następnie rozpocznie się regularna sprzedaż, jednak póki co ceny biletów pozostają nieznane. Harmonogram sprzedaży jest następujący:

dla posiadaczy karty Douglas - od 12:00 w środę 15 kwietnia do 11:45 w piątek 17 kwietnia;

regularna sprzedaż - od 12:00 w piątek 17 kwietnia do wyczerpania.

