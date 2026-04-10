30 Seconds to Mars wrócą do Polski w 2027 roku! Kiedy rusza sprzedaż biletów na koncert braci Leto?

Jared Leto był już dość dobrze znany w świecie kina, gdy w 1998 roku razem ze swoim bratem Shannonem Leto założył zespół o nazwie 30 Seconds to Mars. Grupa zadebiutowała cztery lata później, przełomem wydawniczym okazał się być dla niej kolejny krążek, A Beautiful Lie. Koncept album szybko stał się przebojem, a to za sprawą pochodzących z niego kawałków, jak tytułowy, The Kill oraz From Yesterday. Wydawnictwo to było także pierwszym, w nagraniach którego wziął udział gitarzysta Tomo Miličević. Równie dobrze na rynku poradziła sobie kolejna, wydana cztery lata później This is War. Formacja nieco zmieniła swoje brzmienie na trzeciej w kolejności płycie, idąc w kierunku nieco bardziej eksperymentalnym, progresywnym.

A Beautiful Lie i This is War cieszą się szczególnym statusem wśród fanów i fanek formacji. W ubiegłym roku minęło dokładnie 20 lat od premiery pierwszej z nich, druga zaś w 2024 roku skończyła 15 lat. Nic więc dziwnego, że teraz 30 Seconds to Mars zdecydowali się świętować dziedzictwo swoich klasyków na trasie koncertowej.

30 Seconds to Mars wracają do Polski w 2027 roku! Harmonogram sprzedaży biletów

To przyszły rok grupa spędzi w trasie, świętując na niej materiał z wymienionych wyżej wydawnictw. W ramach "A BEAUTIFUL LIE VS THIS IS WAR WORLD TOUR" 30 Seconds to Mars ponownie zawitają także do Polski! Bracia Jared i Shannon Leto w towarzystwie Tomo Miličevića wystąpią w krakowskiej TAURON Arenie 15 kwietnia 2027 roku!

Jak prezentuje się harmonogram sprzedaży biletów? Kiedy i o której godzinie wystartuje sprzedaż ogólna? Poniżej znajdziesz rozpiskę:

ARTIST PRE-SALE: 14 kwietnia, 10:00

SPONSOR PRE-SALE: 15 kwietnia, 10:00

TICKETMASTER PRE-SALE: 16 kwietnia, 10:00

SPRZEDAŻ OGÓLNA: 17 kwietnia, 10:00 NA www.LiveNation.pl i THIRTYSECONDSTOMARS.COM.