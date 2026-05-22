Trwa trzecia edycja Art Warsaw. Zabytkowa Willa Róż wypełniła się sztuką

Tegoroczna odsłona Art Warsaw odbywa się w przestrzeni, która sama w sobie jest niezwykłą atrakcją. Villa Róż, znana także jako dawny Pałac Wielopolskich, przez dziesięciolecia pełniła funkcję siedziby ambasady Wielkiej Brytanii. Po przeprowadzce placówki do nowego budynku obiekt pozostawał poza zasięgiem mieszkańców i turystów.

Teraz XIX-wieczna rezydencja ponownie otwiera swoje wnętrza. To okazja nie tylko do obcowania ze sztuką współczesną, ale także do zobaczenia budynku, który przez lata był jednym z najbardziej tajemniczych adresów w centrum Warszawy. Reprezentacyjne sale, historyczne detale i sieć dawnych biur tworzą scenerię zupełnie inną niż klasyczne galerie czy hale wystawowe.

Ponad 50 galerii z Polski i zagranicy

Art Warsaw od początku stawia na spotkanie różnych środowisk artystycznych. W tym roku w Villi Róż prezentuje się ponad 50 galerii i instytucji z Polski, Europy oraz Azji.

Wśród uczestników znalazły się zarówno uznane galerie działające od lat na międzynarodowym rynku sztuki, jak i młodsze przestrzenie promujące nowe zjawiska oraz debiutujących twórców. Silnie reprezentowana jest polska scena artystyczna, a obok niej pojawiają się galerie z Rumunii, Czech, Ukrainy, krajów bałtyckich, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii, Włoch, Japonii czy Chin.

Taki przekrój sprawia, że odwiedzający mogą w jednym miejscu zobaczyć bardzo różnorodne postawy artystyczne – od prac uznanych nazwisk po projekty eksperymentalne, które dopiero zdobywają międzynarodową rozpoznawalność.

Nie tylko stoiska galerii

Program wydarzenia wykracza daleko poza tradycyjną formułę targów sztuki. Organizatorzy przygotowali szereg wydarzeń towarzyszących, które mają zachęcić publiczność do aktywnego uczestnictwa.

W Villi Róż odbywają się wystawy specjalne, prezentacje wydawnictw poświęconych sztuce, spotkania z twórcami oraz performanse przygotowane specjalnie z myślą o historycznych wnętrzach pałacu. W programie znalazły się również oprowadzania po budynku, dzięki którym można lepiej poznać zarówno jego architekturę, jak i historię.

Na odwiedzających czekają również pokazy prac wybitnych twórców, premiery publikacji poświęconych sztuce współczesnej oraz spotkania z artystami. Dzięki temu wydarzenie nie ogranicza się wyłącznie do prezentacji galerii, ale staje się miejscem wymiany myśli, rozmów i odkrywania nowych zjawisk na współczesnej scenie artystycznej.

Artystyczny weekend w okolicach Łazienek

Miłośnicy kultury mogą potraktować wizytę na Art Warsaw jako część większego artystycznego spaceru po tej części miasta. W tym samym czasie w sąsiedztwie odbywają się również inne wydarzenia związane ze sztuką, designem i wydawnictwami artystycznymi.

Dzięki temu okolice Alei Ujazdowskich na kilka dni zamieniają się w miejsce intensywnych spotkań ze współczesną kulturą. Trudno o lepszy moment, by zajrzeć do przestrzeni, które na co dzień nie zawsze są szeroko dostępne dla publiczności.

Warszawa znów pokazuje swoje artystyczne oblicze

Art Warsaw po raz kolejny udowadnia, że sztuka współczesna nie musi być zamknięta w muzealnych salach czy galeriach. Tegoroczna edycja wykorzystuje potencjał miejsca, które przez lata pozostawało poza codziennym życiem miasta, i nadaje mu zupełnie nową funkcję.

Villa Róż na kilka dni staje się przestrzenią spotkań artystów, galerzystów, kolekcjonerów i odwiedzających. A dla wielu warszawiaków może być przede wszystkim rzadką okazją, by przekroczyć próg budynku, który przez dziesięciolecia pozostawał niedostępny i owiany aurą tajemnicy. Targi potrwają do niedzieli 24 maja, a wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Zdjęcia: Monika Ciepłucha (@mewa.photographer)