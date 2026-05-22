Dni Obornik Śląskich 2026. Zielone serce Dolnego Śląska znów będzie tętnić muzyką

Położone niespełna pół godziny drogi pociągiem od Wrocławia Oborniki Śląskie od lat przyciągają tych, którzy chcą na chwilę złapać oddech od dużego miasta. I trudno się temu dziwić. Sosnowe lasy, spokojne uliczki, trasy spacerowe i rowerowe – wszystko to sprawia, że miejscowość od dawna kojarzy się z odpoczynkiem i mikroklimatem, który gwarantuje wytchnienie od miejskiego zgiełku.

Wśród lasów i dawnych willi. Oborniki Śląskie mają swój niepowtarzalny klimat

Historia miasta mocno związana jest z jego uzdrowiskowym charakterem. Już w XIX wieku przyjeżdżano tu dla świeżego powietrza i regeneracji. Do dziś wśród zieleni można znaleźć dawne wille i pensjonaty przypominające o czasach, gdy Oborniki Śląskie były jednym z popularniejszych miejsc wypoczynkowych w regionie.

Nie brakuje tu również przestrzeni dla aktywnych. Rowerzyści mają swoje trasy, spacerowicze mogą przepaść na długie godziny w leśnych ścieżkach, a mieszkańcy zapewniają, że w Obornikach naprawdę żyje się spokojniej.

XVIII Dni Obornik Śląskich. Dwa dni koncertów i rodzinnej atmosfery

Już 30 i 31 maja Plac Targowy "Mój Rynek" przy ul. Powstańców Wielkopolskich stanie się centrum miejskiego świętowania. XVIII Dni Obornik Śląskich zapowiadają się naprawdę intensywnie – będą koncerty znanych gwiazd, występy lokalnych artystów, atrakcje dla dzieci, food trucki, stoiska Gminy, KOŚ i OSiR-u i oczywiście strefa Radia ESKA.

Całość rozpocznie się w sobotę barwną paradą, która przejdzie ulicami miasta spod budynku gminy prosto pod główną scenę. Potem ruszy już koncertowy maraton i, nie ma co ukrywać, lineup wygląda bardzo solidnie.

Na scenie pojawią się między innymi:

Agnieszka Chylińska

Dżem

Bryska

Małe TGD

MIÜ

Sound Clash

SOBIE A MUZOM

W sobotni wieczór publiczność rozgrzeje Agnieszka Chylińska, a po koncertach imprezę przejmie DJ Radia ESKA. Niedziela upłynie z kolei pod znakiem rodzinnych atrakcji i koncertów Bryskiej oraz legendarnego Dżemu.

Nie tylko muzyka

Organizatorzy zadbali o to, żeby wydarzenie miało bardziej festynowy niż typowo koncertowy charakter. Dlatego oprócz scenicznych emocji pojawią się też dmuchańce, wesołe miasteczko i wydarzenia dla całej rodziny.

Wśród imprez towarzyszących warto wpisać w kalendarz Grand Prix Oborniki Śląskie Turniej Szachowy (30.05), a także XIV Dolnośląski Turniej Brydża Seniorów (30 -31 05). Oba wydarzenia będą miały miejsce w hali OSiR.

W niedzielę odbędzie się rodzinny rajd rowerowy "SP2", a najmłodsi będą mogli świętować Dzień Dziecka w specjalnie przygotowanej strefie atrakcji. Zaplanowano też akcję "Barber dla Bartka i Jaśka", podczas której będzie można wesprzeć zbiórkę charytatywną. Jednym z bardziej nietypowych momentów imprezy ma być oficjalne zgolenie brody zastępcy burmistrza Huberta Oziminy. Zapowiada się święto różnorodnych atrakcji!

Oborniki Śląskie znów będą tętnić życiem

Dni Obornik Śląskich od lat są jednym z tych wydarzeń, które integrują mieszkańców i przyciągają ludzi z całego regionu. Organizatorzy gwarantują atmosferę wspólnego świętowania, zabawę przy dźwiękach znanych hitów i wiele innych aktywności. W przerwach między świętowaniem warto odkryć urokliwe zakątki miasta. Jeżeli nie macie planów na ostatni weekend maja, ruszajcie do Obornik Śląskich. To wydarzenie, którego nie można przegapić!

Tekst sponsorowany