Spotkanie z Black Eyed Peas i Arminem van Buurenem! TME i Cancer Fighters łączą siły dla dzieci!

To wiadomość, która zelektryzuje fanów muzyki i ludzi o wielkich sercach! TME Entertainment, po raz kolejny udowadnia, że muzyka może realnie zmieniać świat. Po ponad dwóch latach niezwykle owocnej współpracy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, agencja nie zwalnia tempa i rusza z kolejną wielką inicjatywą. Tym razem połączyła siły z Fundacją Cancer Fighters, by wspólnie pomagać dzieciom walczącym z chorobami nowotworowymi.

Wyjątkowe licytacje na szczytny cel

Inicjatywa nabrała jeszcze większego rozmachu dzięki dołączeniu do akcji Łatwoganga, Bedoesa i Mai. Efektem tej niezwykłej współpracy jest osiem absolutnie unikatowych aukcji, których nagród nie da się zdobyć nigdzie indziej. Całkowity dochód z licytacji zostanie przeznaczony na wsparcie podopiecznych Fundacji Cancer Fighters. Jak podkreślają organizatorzy, muzyka ma ogromną moc - nie tylko bawi, ale przede wszystkim jednoczy i pomaga. To doskonała okazja, by fani muzyki elektronicznej mogli zaangażować się w niezwykle ważny cel i pokazać siłę swojej społeczności. Każda wylicytowana złotówka ma realne znaczenie i przyczynia się do poprawy losu chorych dzieci.

Co dokładnie można wylicytować dla Cancer Fighters?

Lista nagród, które można zdobyć w ramach licytacji, jest naprawdę imponująca. To prawdziwa gratka dla każdego fana muzyki i festiwalowego życia. Na zwycięzców czekają nie tylko spotkania z artystami światowego formatu, ale również ekskluzywne pakiety festiwalowe. Wśród dostępnych aukcji znajdują się:

Muzyka, która pomaga. Gramy RAZEM!

Akcja "Gramy RAZEM!" to dowód na to, że świat muzyki i wielkich festiwali ma ogromne serce. Możliwość spotkania z idolem, zobaczenia kulis wielkiego wydarzenia muzycznego i jednoczesne wsparcie potrzebujących to połączenie, które daje ogromną satysfakcję. Organizatorzy gorąco zachęcają do wzięcia udziału w licytacjach.

Cieszymy się, że jako TME Entertainment możemy razem z Fundacją Cancer Fighters zaangażować społeczność muzyki elektronicznej wokół tak ważnego celu. Każda wylicytowana złotówka ma realne znaczenie dla chorych dzieci. Zapraszamy do dołączenia do naszej akcji oraz udziału w licytacjach.

Nie przegap tej wyjątkowej szansy, by spełnić swoje marzenia i jednocześnie zrobić coś dobrego dla innych. Licytacje to niepowtarzalna okazja, by zdobyć wspomnienia na całe życie.