Ricky Martin wraca do Polski. To nie jego pierwszy występ nad Wisłą. Gdzie i kiedy zagrał do tej pory?

Choć Ricky Martin od ponad ćwierć wieku jest globalną gwiazdą, nie wszyscy pamiętają, że artysta już wcześniej gościł w Polsce. Jego występy na przestrzeni lat pozostawiły niezatarte wrażenie na polskich miłośnikach muzyki latynoskiej. Teraz fani znowu będą mieli okazję zobaczyć gwiazdora na żywo bez konieczności wyjazdu za granicę.

Ricky Martin wraca do Polski. Zagrał tu już kilka razy

Tegoroczne show artysty w ramach jego aktualnej trasy koncertowej będzie jego czwartą wizytą nad Wisłą. Jednak to dopiero drugi biletowany koncert Ricky'ego Martina na terenie Polski. Gwiazdor przyjechał do Warszawy po raz pierwszy w 2001 roku, gdzie wziął udział w nagraniu recitalu dla Telewizji Polskiej. Później powrócił po dwóch latach, ale i tym razem nie było to jego indywidualne show dla tłumów. Muzyk znany z wielu latynoskich hitów zaśpiewał w ramach festiwalu w Sopocie.

Na kolejny występ fani musieli poczekać całe lata. Ricky Martin zagrał koncert w trójmiejskiej Ergo Arenie dopiero we wrześniu 2018 roku. Po niespełna ośmiu latach powraca do Polski!

Ricky Martin złoży w Polsce czwartą wizytę:

2001 - występ w studiu TVP

2003 - gwiazda 40. edycji Sopot Festival

2018 - koncert w Ergo Arenie

2026 - koncert w Tauron Arenie

Koncert artysty w Tauron Arenie Kraków. Kiedy? Co z biletami?

Ogłoszenie show laureata nagród Grammy i Latin Grammy poruszyło wielu fanów. Ricky Martin wystąpi 2 lipca 2026 roku w Tauron Arenie w Krakowie. Przedsprzedaż wejściówek rozpocznie się już 23 lutego. Organizatorzy gwarantują niezapomniany wieczór, pełen dobrej zabawy i niesamowitej energii prosto z Portoryko. Z pewnością na wydarzeniu nie zabraknie największych przebojów gwiazdora, takich jak "Maria" czy "Livin' la vida loca". Warto przypomnieć, że 54-letni obecnie Ricky Martin sprzedał jak dotąd ok. 95 mln płyt na całym świecie, a niedawno pojawił się gościnnie u boku Bad Bunny'ego podczas Super Bowl LX Half Time Show.

