Brat polskiego bohatera olimpijskiego zachwycił w Zakopanem. Rośnie nam kolejny talent!

Zimowe Igrzyska Olimpijskie w 2026 roku uczyniły z Kacpra Tomasiaka jedną z najważniejszych postaci polskiego sportu.

Okazuje się, że talent w tej rodzinie nie jest dziełem przypadku, bo w ślady multimedalisty IO idzie jego młodszy brat, Konrad.

Niespełna 17-letni zawodnik wywalczył podium w międzynarodowych zmaganiach i zgłosił mocny akces do kadry na nadchodzące mistrzostwa świata juniorów.

Rodzinna dominacja Tomasiaków na skoczniach narciarskich?

Dobra passa klanu Tomasiaków nie przemija. Kacper Tomasiak niedawno powrócił z igrzysk Mediolan-Cortina 2026 z bagażem trzech krążków, a teraz swoje ogromne możliwości pokazuje jego młodszy brat. Konrad Tomasiak notuje stały progres, a osiągnięcia brata działają na niego motywująco. Tydzień rozpoczął od dominacji w młodzieżowym Orlen Cupie, by w weekend potwierdzić dyspozycję podczas silnie obsadzonego Alpen Cup w Zakopanem.

Życiowy sukces w międzynarodowej stawce

Piątkowa rywalizacja na Średniej Krokwi zakończyła się dla urodzonego w 2009 roku zawodnika zajęciem drugiego miejsca. Na obiekcie o rozmiarze 105 metrów skoczek dwukrotnie lądował w okolicach punktu HS, uzyskując odległości 104 oraz 104,5 metra. Wcześniej na tej samej skoczni triumfował w zawodach krajowych z wynikiem 105,5 metra. W międzynarodowym towarzystwie 79 skoczków lepszy okazał się jedynie Słoweniec Enej Faletić.

Dla Konrada Tomasiaka to debiut na "pudle" w zawodach tej rangi, co stanowi znaczny progres względem styczniowego występu w Kranju, gdzie był dziewiętnasty. Szczyt formy nadszedł w kluczowym momencie sezonu. Już 2 marca w norweskim Lillehammer startują mistrzostwa świata juniorów. Niespełna 17-latek ma realną szansę wystąpić tam u boku swojego utytułowanego brata. W tej chwili, pomijając multimedalistę olimpijskiego, Konrad prezentuje się najlepiej z całej grupy polskich juniorów.

W piątkowych zmaganiach w Zakopanem wzięła udział szeroka, dwudziestoosobowa grupa biało-czerwonych. Oprócz Tomasiaka, świetnie spisał się Kamil Waszek (rocznik 2006), który uplasował się tuż za podium, na czwartej pozycji. W czołowej dwudziestce znaleźli się również Szymon Sarniak, Łukasz Łukaszczyk oraz Szymon Byrski. Sobota przyniesie kolejne emocje w ramach Alpen Cup, natomiast w niedzielę skoczkowie przeniosą się do Wisły na mistrzostwa Polski - z udziałem m.in. Kacpra Tomasiaka.

