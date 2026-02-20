Były komentator TVP o Kacprze Tomasiaku. Wymowne słowa w radiu ojca Rydzyka

19-letni Kacper Tomasiak z Bielska-Białej stał się sportowym objawieniem po wywalczeniu trzech krążków olimpijskich w 2026 roku.

W audycji Radia Maryja profil zawodnika ocenił Krzysztof Miklas, zwracając uwagę na jego religijność i inteligencję.

Ekspert na antenie toruńskiej rozgłośni porównał nastolatka do Kamila Stocha, sugerując symboliczną zmianę warty w kadrze.

Ekspercka ocena na antenie toruńskiej rozgłośni

Potrójny sukces medalowy podczas Igrzysk Olimpijskich 2026 sprawił, że o Kacprze Tomasiaku dyskutuje cała Polska. Młody zawodnik z Bielska-Białej po powrocie do ojczyzny został powitany z honorami, a upominek wręczył mu osobiście Adam Małysz. Gratulacje płyną także ze świata polityki, niezależnie od barw partyjnych. Fenomen 19-latka dostrzeżono również w mediach, które na co dzień rzadziej zajmują się sportem wyczynowym. Sylwetkę skoczka omówiono na antenie Radia Maryja w audycji "Aktualności dnia". W roli eksperta wystąpił tam Krzysztof Miklas, wieloletni sprawozdawca skoków narciarskich znany z Telewizji Polskiej.

Charakterystyka młodego mistrza i uwagi pod adresem Kamila Stocha

Doświadczony żurnalista, który regularnie gości w mediach założonych przez ojca Tadeusza Rydzyka, wymienił konkretne przymioty wyróżniające naszego najlepszego reprezentanta.

"Kacper Tomasiak to niezwykle sympatyczny, mądry i religijny chłopak. Dwa razy był piąty w Pucharze Świata, gdzie jest to dla niego pierwszy sezon w światowej czołówce. Był ósmy, dziesiąty, dwunasty. Któż by się mógł spodziewać, że zdobędzie indywidualnie dwa medale olimpijskie?"

Taką opinię wyraził Krzysztof Miklas. W dalszej części wypowiedzi na falach toruńskiej rozgłośni gość programu odniósł się do postawy weterana kadry, Kamila Stocha, wskazując na różnice w rozwoju karier obu zawodników.

"To przekazanie pałeczki Kacprowi Tomasiakowi. Kamil Stoch w jego wieku takich sukcesów jeszcze nie osiągał. Dochodził ciężką pracą do trzech medali olimpijskich (…). Po tym, jakie podejście do wszystkiego ma Tomasiak, jaką skromność, dystans do siebie, wydaje się, że to początek wielkiej kariery"

Podsumował specjalista od sportów zimowych w rozmowie z Radiem Maryja.

