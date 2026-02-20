Ricky Martin w Polsce 2026! Kiedy i gdzie koncert? [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Ricky Martin to prawdziwa legenda muzyki pop. Zdobywca nagród Grammy i Latin Grammy, sprzedał ponad 95 milionów albumów na całym świecie. Jego koncerty to gwarancja spektakularnego widowiska i niezapomnianych emocji. Niedawno był gościem Bad Bunny'ego na Super Bowl 2026. Teraz, po latach przerwy, artysta znów wystąpi przed polską publicznością.

Ricky Martin w Polsce 2026 – data i miejsce

Koncert Ricky'ego Martina odbędzie się 2 lipca 2026 roku w TAURON Arena Kraków.

Ricky Martin w Polsce 2026 – bilety

Sprzedaż biletów na to wyjątkowe wydarzenie rozpocznie się w kilku etapach:

Artist pre-sale: 23 lutego, godz. 10:00Ticketmaster pre-sale: 24 lutego, godz. 11:00On-sale (sprzedaż ogólna): 25 lutego, godz. 11:00

Czego możemy się spodziewać po koncercie w Krakowie?

Koncert Ricky'ego Martina w TAURON Arena Kraków to gwarancja niezapomnianego wieczoru. Artysta słynie ze swojej charyzmy i energii, którą zaraża publiczność. Możemy spodziewać się spektakularnego show, dynamicznej choreografii i oczywiście, największych przebojów, które porwą do tańca nawet najbardziej wymagających fanów. Na pewno nie zabraknie największych hitów artysty, który uchodzi za jednego z najlepszych wykonawców swojego pokolenia.

Ricky Martin – biografia i osiągnięcia

Ricky Martin to artysta, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Urodzony w Portoryko, od lat podbija serca fanów na całym świecie. Jego przeboje, takie jak "Livin' la Vida Loca", "She Bangs" czy "Maria", na stałe zapisały się w historii muzyki pop.