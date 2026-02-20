Calum Scott wraca do Polski! Dwa wyjątkowe koncerty latem 2026

Calum Scott ponownie oczaruje polską publiczność! Po sukcesie zeszłorocznego koncertu we Wrocławiu, brytyjski wokalista zapowiedział dwa występy w naszym kraju. Fani mogą przygotować się na niezapomniane wieczory pełne emocji i wzruszeń. Gdzie i kiedy zobaczymy Caluma Scotta na żywo?

Calum Scott w Polsce 2026 – daty i miejsca koncertów

Calum Scott wystąpi:

31 lipca 2026 roku – Warszawa, Letnia Scena Progresji

1 sierpnia 2026 roku – Sopot, Opera Leśna powered by Energa

Calum Scott w Polsce 2026 – bilety

Bilety na koncerty Caluma Scotta są już dostępne w sprzedaży na stronie www.BiletInfo.pl. Nie zwlekajcie z zakupem, bo zainteresowanie jest ogromne!

"The Avenoir Tour" – promuje najnowszy album

Trasa koncertowa "The Avenoir Tour" promuje najnowszy album Caluma Scotta o tym samym tytule. Płyta "Avenoir", wydana we wrześniu 2025 roku, to zbiór refleksyjnych i nostalgicznych utworów, które z pewnością poruszą każdego słuchacza. Tytuł albumu zaczerpnięty został z The Dictionary of Obscure Sorrows Johna Koeniga i oznacza pragnienie, by wspomnienia mogły płynąć wstecz.

Co usłyszymy na koncertach Caluma Scotta?

Podczas letnich koncertów w Polsce publiczność usłyszy zarówno największe przeboje artysty, takie jak "You Are The Reason", "Dancing On My Own", "Rise" czy "Heaven", jak i nowe kompozycje z albumu "Avenoir", w tym singiel "God Knows". Calum Scott słynie z niezwykle emocjonalnych występów na żywo – jego koncerty wyróżnia intymna atmosfera, autentyczna relacja z publicznością i muzyka, która na długo pozostaje w pamięci.

Calum Scott – głos, który porusza serca

Calum Scott to artysta, którego głos i teksty trafiają prosto w serca słuchaczy. Jego utwory są pełne emocji, a koncerty to prawdziwe przeżycie. Październikowy występ we Wrocławiu był tego najlepszym dowodem – bilety zostały wyprzedane w błyskawicznym tempie, a publiczność była zachwycona.