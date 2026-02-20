GROMDA 24: CHACIA przed starciem z Heavyheartem: "Jestem niesamowicie zmotywowany i chcę wygrać"

– Potrzebowali najlepszego kozaka na Heavyhearta, to jestem! – mówi Patryk CHACIA przed galą GROMDA 24: VENDETTA, która już 27 lutego. Tego wieczoru kibice zobaczą między innymi hitowe starcia w ramach POLSKA SIŁA vs BLACK POWER 2. Limitowana pula biletów dostępna jest na eBilet.

Zapytany, czy to właśnie on powinien "utrzeć nosa" rywalowi, odpowiada bez wahania:

– Można powiedzieć, że dostałem takie zadanie. Ale ja podchodzę jak najbardziej sportowo do tej walki i w ogóle uważam, że w tym momencie nie ma lepszego zestawienia zawodników pod względem emocji i skali "rażenia".

Choć podkreśla sportowy charakter pojedynku, nie ukrywa, że wokół tego zestawienia narosły dodatkowe emocje.

– Heavyheart nie jest złym sportowcem, tymczasem prywatnie jest jaki jest – świrusowaty, czyli potrafi robić z siebie głupka, i z tego wyszły różne animozje, konflikty – przyznaje.

Najmocniej wybrzmiewa jednak jego nastawienie do samej walki.

– Jestem niesamowicie zmotywowany i chcę wygrać. Dla mnie to kolejne wyzwanie, jak przed każdym innym pojedynkiem. Zależy mi, aby sprawdzić się z tym gościem. Nawet bardzo.

Starcie CHACI z Heavyheartem zapowiada się na jedno z najbardziej elektryzujących podczas gali. Walka na gołe pięści, bez punktowania, do samego końca – dokładnie tak, jak lubią kibice GROMDY.

GROMDA 24: VENDETTA już 27 lutego

POLSKA SIŁA vs BLACK POWER 2!

