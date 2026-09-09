Resistance Poland 2026. Kultowa impreza przenosi się do Trójmiasta. Kto wystąpi?

RESISTANCE Poland wraca w nowej odsłonie

To wiadomość, na którą czekali fani muzyki elektronicznej. Po debiutanckiej edycji w Warszawie, kultowa impreza RESISTANCE Poland powraca, ale tym razem w zupełnie nowej lokalizacji. Organizatorzy zapowiedzieli, że kolejne wydarzenie odbędzie się w Trójmieście, a konkretnie w ERGO Arenie, czyli hali widowiskowo-sportowej znajdującej się na granicy Gdańska i Sopotu.

Zmiana miejsca to nie przypadek. Jak tłumaczą organizatorzy, to kolejny krok w rozwoju imprezy. Wybór większej i sprawdzonej przestrzeni ma dać im pełną kontrolę nad produkcją i zapewnić uczestnikom maksymalny komfort. Ich celem jest, aby doświadczenie RESISTANCE było "dokładnie takie, jakie powinno być".

Imponujący line-up w ERGO Arenie

Druga edycja RESISTANCE Poland odbędzie się 10 października 2026 roku i już teraz zapowiada się jako jedno z najmocniejszych wydarzeń muzycznych sezonu. Organizatorzy odsłonili karty i ogłosili, kto pojawi się na scenie. Line-up z pewnością przyciągnie tłumy.

Publiczność w ERGO Arenie usłyszy największe gwiazdy sceny elektronicznej. Wśród ogłoszonych artystów znaleźli się MASSANO, KEVIN DE VRIES, AGENTS OF TIME, KASIA oraz ADAM SELLOUK. Na scenie pojawią się także reprezentanci polskiej sceny – jako support wystąpią Mike Konstanty oraz TO/YA.

Globalna marka wkracza do Trójmiasta

Marka RESISTANCE od lat jest synonimem najwyższej jakości w świecie muzyki elektronicznej. To globalny brand, który wyznacza standardy na całym świecie - od gorącej Ibizy, przez Amerykę Łacińską i Azję, aż po największe sceny słynnego festiwalu Ultra w dziesiątkach miast.

Teraz ta potężna marka na stałe wpisuje się w kalendarz polskich imprez. Przeniesienie wydarzenia do tak dużej i znanej hali jak ERGO Arena pokazuje, że organizatorzy mierzą wysoko i chcą zapewnić fanom w Polsce widowisko na światowym poziomie.