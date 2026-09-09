Atak w Przemyślu. 45-latek aresztowany za pobicie 84-letniego sąsiada

Interwencja policji w Przemyślu

2 września 2026 roku po godzinie 16:00 przemyscy funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że w jednym z mieszkań na terenie miasta został pobity mężczyzna. Na miejsce natychmiast wysłano policyjny patrol, a wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia zajęli się śledczy z miejscowej komendy. Z ustaleń policji wynika, że 45-latek odwiedził swoich sąsiadów, u których przebywała kobieta oraz starszy mężczyzna. W pewnym momencie sprawca wszedł do pokoju 84-latka i bez żadnego powodu zaatakował go, gdy ten leżał na łóżku.

Poszkodowany 84-latek trafił do szpitala

W wyniku odniesionych obrażeń 84-letni mieszkaniec Przemyśla został przetransportowany do szpitala. Pokrzywdzony przebywał pod opieką personelu medycznego przez kilka dni, jednak jego życia nie udało się uratować i mężczyzna zmarł. Policjanci zatrzymali podejrzanego 45-latka jeszcze tego samego dnia, w którym doszło do ataku na sąsiada. Przeprowadzone przez mundurowych badanie alkomatem wykazało, że w chwili zatrzymania mężczyzna miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie.

Zarzuty i przeszłość kryminalna sprawcy

45-letni mieszkaniec Przemyśla został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut spowodowania obrażeń ciała skutkujących rozstrojem zdrowia na okres powyżej 7 dni. Podczas przesłuchania podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna był w przeszłości wielokrotnie karany za pobicia oraz spowodowanie obrażeń ciała. Co istotne, podejrzany opuścił zakład karny 1 września 2026 roku, czyli zaledwie jeden dzień przed dokonaniem kolejnego ataku.

Tymczasowy areszt dla podejrzanego

5 września 2026 roku Sąd Rejonowy w Przemyślu przychylił się do wniosku prokuratora o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego. Wobec 45-latka zastosowano tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Śledczy wskazują, że mężczyzna dopuścił się tego czynu w warunkach recydywy, czyli w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności. Obecnie trwają dalsze czynności w tej sprawie, które mają szczegółowo wyjaśnić wszystkie okoliczności tego niebezpiecznego zdarzenia.

Źródło: Policja.pl