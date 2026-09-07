Beksiński Live – ostatnie dwa spektakle projektu. Jesienią pożegnamy wyjątkowe widowisko audiowizualne

Spektakl pozwala widzom zanurzyć się w onirycznym świecie artysty – pełnym symboliki, napięcia i intensywnych emocji. Ożywione, misternie animowane obrazy Beksińskiego, w połączeniu ze światłem, tworzą wielowymiarową, niemal filmową narrację.

Warstwę muzyczną spektaklu współtworzą Michał Wasilewski oraz Kamil Zawiślak (Wishlake), przekładając charakterystyczny klimat dzieł Beksińskiego na język dźwięku. Na scenie pojawiają się artyści reprezentujący różnorodne wrażliwości muzyczne: Justyna Steczkowska, The Dumplings, Ralph Kaminski oraz Mery Spolsky. Ich występy, przygotowane w specjalnych aranżacjach, stanowią integralną część audiowizualnej narracji spektaklu.

Beksiński Live prowadzi widzów przez szerokie spektrum emocji – od fascynacji i zachwytu, przez niepokój i refleksję, aż po momenty wyciszenia i katharsis. To doświadczenie sytuujące się na styku koncertu, sztuki wizualnej i nowych technologii.

Po latach prezentowania projektu publiczności, przyszedł czas na jego zakończenie. Beksiński Live będzie można zobaczyć już tylko dwa razy: 20 września w Warszawie i 8 października we Wrocławiu. Po tych wydarzeniach projekt zostanie zamknięty, a jesienna trasa stanie się jego finałową odsłoną.

Organizatorami wydarzenia są Live2Listen oraz endorfina events. Projekt powstaje we współpracy z Muzeum Historycznym w Sanoku, dzięki któremu możliwe jest wykorzystanie dzieł artysty w spektaklu.

Bilety dostępne są jeszcze na stronie: www.beksinski.live.