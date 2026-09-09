Ruszyła III edycja turnieju "Z Orlika na Stadion"! Wielki finał 13 listopada w Gdańsku

Trzecia edycja ogólnopolskiego turnieju piłkarskiego "Z Orlika na Stadion" oficjalnie rozpoczęła się w Gdańsku, sygnalizując start największego projektu sportowego dla dzieci i młodzieży w Polsce. Tegoroczne rozgrywki odnotowały bezprecedensowe zainteresowanie, przyciągając ponad 15 tysięcy drużyn, co stanowi znaczący wzrost o około 2,6 tysiąca w porównaniu do ubiegłego roku.

"Z Orlika na Stadion" - ruszyła III edycja

Inauguracyjny mecz w Gdańsku, pomiędzy dwiema drużynami chłopców reprezentujących Szkołę Podstawową nr 5, która rok wcześniej triumfowała w kategorii U-14 Junior Pro, oficjalnie zapoczątkował etap lokalny tegorocznych zmagań.

Dziewczęta i chłopcy z całej Polski będą rywalizować o spełnienie swoich piłkarskich marzeń w kategoriach wiekowych U-13, U-14 oraz U-15. Turniej oferuje dwie ścieżki rozwoju: Junior, przeznaczoną dla uczniów szkół podstawowych, oraz Junior Pro, dedykowaną szkółkom piłkarskim i akademiom, co zapewnia szeroki dostęp do rywalizacji na różnych poziomach zaawansowania. Blisko 3 tysiące turniejów lokalnych w 339 powiatach w całej Polsce to początek długiej drogi do wielkiego finału.

Rekordowa frekwencja

Tegoroczna edycja turnieju "Z Orlika na Stadion" z dumą odnotowuje bezprecedensowe zainteresowanie, co potwierdza jej rosnącą rangę na sportowej mapie Polski. Do rozgrywek zgłosiło się ponad 15 tysięcy drużyn, przewyższając ubiegłoroczną liczbę o około 2,6 tysiąca. Finalna liczba drużyn, które wystartują w turnieju, zostanie potwierdzona po weryfikacji wszystkich zgłoszeń, jednak już teraz widać, że poprzedni rekord 8 tysięcy drużyn i około 72 tysięcy piłkarek i piłkarzy zostanie pobity. Szczególnie imponujący jest wzrost liczby zespołów dziewczęcych – z ponad 1,8 tysiąca w poprzedniej edycji do ponad 3,8 tysiąca obecnie, co oznacza ponad dwukrotny skok rok do roku. Ten trend podkreśla rosnącą popularność piłki nożnej wśród młodych kobiet i otwiera nowe perspektywy dla rozwoju kobiecego futbolu w kraju.

- Kolejna edycja turnieju Z Orlika na Stadion to wielka szansa dla młodych piłkarek i piłkarzy na rozwój sportowych pasji i talentów. Rewitalizujemy, rozbudowujemy i budujemy nowe Orliki, bo wiemy, że to tu zaczyna się wielki sport. I to właśnie Orliki są główną areną turnieju. Chcemy, by Orliki stawały się centrum rodzinnej aktywności, chcemy, by młode zawodniczki i młodzi zawodnicy poczuli, że z lokalnego boiska można trafić na wielki stadion. Bardzo mnie cieszy, że turniej z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Zapraszam do kibicowania i trzymania kciuków za wszystkich uczestników - powiedział Minister Sportu i Turystyki, Jakub Rutnicki.

- Z roku na rok obserwuję rosnące zainteresowanie dziewczynek profesjonalnymi treningami piłkarskimi. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w coraz większej liczbie drużyn dziewczęcych zgłoszonych do turnieju. Dla mnie oraz trenerek i trenerów kobiecych kadr Polski to znakomite pole do wyszukiwania nowych talentów i obserwacji potencjalnych kandydatek do gry w kadrach młodzieżowych reprezentacji - dodała Nina Palaton, selekcjonerka reprezentacji Polski kobiet.

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Droga do finału: z Orlika do Gdańska i elitarnego Porto

Po intensywnych miesiącach rywalizacji na boiskach Orlików, obejmujących blisko 3 tysiące turniejów na etapie lokalnym w 339 powiatach oraz 16 turniejów makroregionalnych, 96 najlepszych drużyn z całej Polski zbierze się w Gdańsku, aby walczyć o ostateczne zwycięstwo. To właśnie tam, w dniach 12-13 listopada, rozegra się kulminacja tegorocznych zmagań. Faza grupowa i półfinały zaplanowane są na 12 listopada, na trzech kluczowych obiektach sportowych miasta: bocznym boisku Lechii przy ul. Traugutta, obiektach Gedanii przy ul. Hallera oraz w kompleksie sportowym przy ul. Meissnera. Zwycięzcy etapów lokalnych i regionalnych przejdą do kolejnych faz, a finalną liczbę wszystkich turniejów, łącznie z tymi makroregionalnymi, poznamy pod koniec października.

Wielki Finał turnieju "Z Orlika na Stadion" odbędzie się 13 listopada na prestiżowej Polsat Plus Arenie Gdańsk, a jego przebieg będzie transmitowany na żywo przez TVP Sport, umożliwiając ogólnopolskiej publiczności śledzenie emocjonujących rozstrzygnięć. Miasto Gdańsk aktywnie wspiera to wydarzenie, zapewniając niezbędne wsparcie logistyczne, udostępniając swoje obiekty sportowe oraz angażując się w promocję całego projektu, co świadczy o jego strategicznym znaczeniu dla rozwoju sportu młodzieżowego i promowania aktywności fizycznej wśród najmłodszych.

Najcenniejszą nagrodą, która czeka na 12 zwycięskich drużyn, jest wyjątkowe zgrupowanie szkoleniowe w renomowanej akademii FC Porto. Młode piłkarki i piłkarze otrzymają szansę trenowania w jednym z najlepszych ośrodków szkoleniowych w Europie, gdzie swoje umiejętności szlifowali tacy zawodnicy jak aktualni reprezentanci Portugalii – Diogo Costa czy Vitinha. Akademia najbardziej utytułowanego portugalskiego klubu i aktualnego mistrza kraju od lat szkoli wybitne talenty. Zwycięzcy będą mieli okazję poznać zaawansowaną metodologię treningową i filozofię szkoleniową portugalskiego klubu, a także zmierzyć się w sparingach z młodzieżowymi drużynami "Smoków".

Influencerzy wśród ambasadorów

Sukces i zasięg turnieju są możliwe dzięki wsparciu licznych ambasadorów, wśród których znajdują się m.in. selekcjonerka reprezentacji Polski kobiet Nina Patalon, reprezentant Polski Jakub Kamiński, sędzia międzynarodowy Szymon Marciniak, a także popularni influencerzy: Damian Bąbol, Grzegorz Jędrzejewski „Gabor”, Kacper Misztal „Qesek” i Kamil Frąckowiak „Kamcio”. Projekt jest realizowany w ramach ogólnopolskiego programu Aktywna Szkoła przez Fundację Orły Sportu i finansowany ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Autor: Z Orlika na Stadion/ Materiały prasowe

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