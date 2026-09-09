Śmierć 59-latka w Jaśle. Trzej mężczyźni trafili do aresztu

Interwencja policji przy ulicy Mickiewicza w Jaśle

W sobotę 5 września 2026 roku po godzinie 21:00 jasielscy policjanci podjęli interwencję w rejonie ulicy Mickiewicza. Pod mostem funkcjonariusze odnaleźli ciało 59-letniego mężczyzny, który był osobą w kryzysie bezdomności. Na miejscu przebywało również czterech innych mężczyzn, którzy oświadczyli, że wspólnie z denatem spożywali wcześniej alkohol. Według ich relacji znajomy w pewnym momencie źle się poczuł, co skłoniło ich do wezwania pomocy przez numer alarmowy.

Obrażenia na ciele zmarłego 59-latka

Przybyła na miejsce załoga karetki pogotowia potwierdziła zgon 59-letniego mężczyzny. Podczas wstępnych oględzin stwierdzono, że zmarły posiadał na twarzy oraz ciele obrażenia, które mogły powstać w wyniku pobicia. W związku z tymi ustaleniami policjanci zatrzymali czterech mężczyzn przebywających na miejscu i przewieźli ich do komendy w Jaśle. W czynnościach na miejscu zdarzenia brał udział prokurator z Prokuratury Rejonowej w Jaśle oraz biegły lekarz sądowy, a mundurowi zabezpieczyli liczne ślady.

Zarzuty dla sprawców pobicia ze skutkiem śmiertelnym

Zatrzymani mężczyźni zostali przesłuchani po tym, jak wytrzeźwieli w policyjnym areszcie. Trzech z nich w wieku 52, 49 oraz 33 lat usłyszało zarzut pobicia, którego następstwem była śmierć człowieka. Czwarty mężczyzna po złożeniu wyjaśnień został przesłuchany w charakterze świadka. Podejrzani częściowo przyznali się do zarzucanego im czynu i przedstawili swoją wersję wydarzeń przed organami ścigania.

Decyzja sądu o tymczasowym aresztowaniu

We wtorek 8 września 2026 roku Sąd Rejonowy w Jaśle rozpatrzył wnioski dotyczące zatrzymanych osób. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego podjęto decyzję o zastosowaniu wobec wszystkich trzech podejrzanych tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Obecnie dalsze śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Jaśle, która wyjaśnia wszystkie okoliczności tego zdarzenia.

Źródło: Policja.pl