Nielegalna fabryka papierosów w Tucholi. Były funkcjonariusz celny wśród zatrzymanych

Działania CBŚP w Tucholi oraz Kamieniu Krajeńskim

W maju 2024 roku policjanci z gdańskiego zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji oraz funkcjonariusze Biura Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów przeprowadzili akcję na terenie Tucholi i Kamienia Krajeńskiego. W pierwszej z tych miejscowości odkryto nielegalną fabrykę papierosów, natomiast w drugiej znajdował się magazyn gotowych produktów. Podczas przeszukań mundurowi przejęli ponad 17 mln sztuk papierosów, które nie posiadały wymaganych znaków skarbowych akcyzy. Wyroby te były oznaczone podrobionymi znakami towarowymi znanych marek tytoniowych, co potwierdziła opinia biegłego z zakresu ochrony własności przemysłowej. Funkcjonariusze ujawnili dodatkowo przeszło 1,7 tony suszu tytoniowego oraz ponad 1,2 tony tytoniu przeznaczonego do palenia.

Profesjonalna linia produkcyjna o dużej wydajności

Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że obiekt w Tucholi został specjalnie zaadaptowany i wyposażony w profesjonalne urządzenia do masowej produkcji papierosów. Biegły ocenił, że wydajność zainstalowanej tam linii wynosiła około 1 miliona papierosów dziennie przy pracy na jedną zmianę. Na terenie fabryki przygotowano również zaplecze socjalne dla osób tam przebywających. W momencie wejścia służb trwały prace nad likwidacją zakładu, ponieważ na miejscu brakowało już niektórych elementów maszyn, a monitoring został zdemontowany. W załadowanych naczepach znajdowały się gotowe wyroby oraz komponenty, a policjanci zabezpieczyli także urządzenia do zagłuszania sygnałów radiowych i GSM oraz sprzęt do wykrywania aparatury GPS.

Metody utrudniające identyfikację członków grupy

Osoby zaangażowane w przestępczy proceder podejmowały szereg kroków, aby uniknąć wykrycia i obserwacji przez organy ścigania. Członkowie grupy korzystali z kart SIM zarejestrowanych na inne osoby oraz posługiwali się danymi osób trzecich podczas zawierania różnego rodzaju umów. Na tych samych pojazdach regularnie zmieniali tablice rejestracyjne, co miało maskować ich przemieszczanie się. Śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku wykazało, że grupa posiadała precyzyjnie podzielone role. Poszczególni członkowie odpowiadali za organizację całego przedsięwzięcia, obsługę maszyn, logistykę, transport oraz zabezpieczanie terenu i ukrywanie śladów działalności.

Zarzuty dla byłego funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej

Na początku września 2026 roku na polecenie prokuratora zatrzymano 42-letniego Andrzeja N., który w przeszłości pełnił służbę w Służbie Celno-Skarbowej. Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna aktywnie brał udział w spotkaniach dotyczących organizacji nielegalnej fabryki. Jego zadaniem było prowadzenie obserwacji terenu wokół miejsca produkcji i składowania towarów oraz analizowanie ruchu pojazdów w sąsiedztwie. Prokurator przedstawił mu zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych oraz przestępstw skarbowych. Andrzej N. odpowie również za przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w związku z pełnioną funkcją publiczną, a Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące.

Rozwojowe śledztwo i kilkudziesięciu podejrzanych

Do tej pory w ramach prowadzonego postępowania zarzuty przedstawiono 29 podejrzanym, wśród których są obywatele Polski oraz Gruzji. Dwie osoby usłyszały zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, a obecnie sześciu podejrzanych przebywa w areszcie tymczasowym. Śledczy odtworzyli mechanizm działania grupy, jej zaplecze logistyczne oraz sposób zaopatrywania i transportowania nielegalnych produktów. Funkcjonariusze CBŚP i Biura Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów pod nadzorem prokuratury nadal analizują materiały, aby ustalić wszystkie osoby zamieszane w ten proceder. Postępowanie dotyczy nie tylko nielegalnej produkcji, ale również uchylania się od obowiązków podatkowych i uszczuplania należności publicznoprawnych.

Źródło: Policja.pl