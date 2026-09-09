Zatrzymanie w Białymstoku. Włamał się do mieszkania byłej partnerki i groził jej śmiercią

Włamanie do mieszkania na piątym piętrze w Białymstoku

Kobieta po powrocie do swojego mieszkania odkryła, że szyba w drzwiach balkonowych została wybita. Na miejsce zdarzenia natychmiast wezwano funkcjonariuszy policji, którym poszkodowana przekazała swoje podejrzenia. Wskazała ona na byłego partnera, z którym rozstała się jakiś czas temu. Policjanci ustalili, że sprawca wykorzystał ustawione przy budynku rusztowanie, aby wspiąć się na piąte piętro. Po zniszczeniu szyby balkonowej wszedł do środka, skąd zabrał biżuterię oraz gotówkę, a łączna wartość strat wyniosła 6500 złotych.

Zatrzymanie 30-latka przez kryminalnych z Białegostoku

W trakcie wykonywania czynności przez mundurowych do pokrzywdzonej zadzwonił jej były partner, który w rozmowie telefonicznej groził kobiecie pozbawieniem życia. Funkcjonariusze szybko ustalili, gdzie aktualnie przebywa mężczyzna i jeszcze 9 września 2026 roku doprowadzili do jego ujęcia. Zatrzymania dokonali kryminalni z białostockiej czwórki. 30-latek przyznał, że powodem jego postępowania była trudność z pogodzeniem się po zakończeniu relacji z kobietą. Mężczyzna usłyszał już zarzuty dotyczące kradzieży z włamaniem, uszkodzenia mienia oraz kierowania gróźb karalnych.

Tymczasowy areszt i kara do 10 lat więzienia

Po przesłuchaniu i postawieniu zarzutów zapadła decyzja o dalszych losach zatrzymanego mieszkańca. Na wniosek odpowiednich organów mężczyzna trafił do aresztu na okres 3 miesięcy. O dalszym wymiarze kary dla 30-latka zdecyduje sąd, przed którym odpowie za swoje czyny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za kradzież z włamaniem oraz pozostałe przestępstwa grozi mu kara do 10 lat więzienia. Całe zdarzenie znajdzie swój finał na sali rozpraw po zakończeniu niezbędnych procedur prawnych.

Źródło: Policja.pl