Szykuje się najmocniejsza impreza w historii. Don't Let Daddy Know wraca do Polski z potężnym składem gwiazd

Don't Let Daddy Know wraca do Polski z potężnym składem gwiazd

Fani muzyki elektronicznej mogą już zacierać ręce. Jedno z najpopularniejszych wydarzeń na scenie tanecznej, Don't Let Daddy Know, powraca do Polski i to z wielkim przytupem! Organizatorzy ogłosili, że czwarta edycja imprezy odbędzie się 13 lutego 2027 roku, a po raz kolejny tysiące miłośników klubowych brzmień spotkają się w trójmiejskiej ERGO ARENIE. Po trzech udanych edycjach marka DLDK na stałe wpisała się w kalendarz najważniejszych wydarzeń muzycznych w kraju. Tym razem publiczność może liczyć na wieczór wypełniony energią, imponującą produkcją sceniczną i przede wszystkim artystami ze światowej czołówki.

R3HAB, Showtek i MORTEN na jednej scenie

Line-up edycji 2027 robi wrażenie i jest prawdziwą gratką dla fanów różnych odcieni muzyki elektronicznej. Na scenie pojawią się takie nazwiska jak DubVision, MORTEN, Mike Williams, R3HAB, Showtek, Space92 oraz Wildstyle. Taki zestaw gwarantuje, że tej nocy nikt nie będzie stał w miejscu. Organizatorzy zapowiadają, że uczestnicy imprezy przejdą przez całe spektrum gatunków – od melodyjnych, progresywnych brzmień, przez future rave, energetyczny house i techno, aż po cięższe uderzenia. To będzie prawdziwa muzyczna podróż, która zadowoli nawet najbardziej wymagających słuchaczy.

Organizatorzy: "To najmocniejszy line-up, jaki dotąd przygotowaliśmy"

Obecność Don't Let Daddy Know w Polsce to już tradycja. Marka umacnia swoją pozycję na naszym rynku, przyciągając fanów nie tylko świetną muzyką, ale i publicznością, która słynie z niepowtarzalnej energii. Sami twórcy wydarzenia podkreślają, jak ważny jest dla nich polski rynek.

„Polska od pierwszej edycji pokazała, że jest jednym z najważniejszych rynków dla DLDK w Europie. Czwarta edycja to naturalny krok w rozwoju naszej marki i najmocniejszy line-up, jaki dotąd przygotowaliśmy dla polskiej publiczności” – mówi zespół managementu DLDK.

Bilety na DLDK Poland 2027. Kiedy rusza sprzedaż?

Wszyscy, którzy chcą wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu, powinni zapisać w kalendarzu jedną ważną datę. Sprzedaż biletów na DLDK Poland rusza już 7 września 2026 roku o godzinie 18:00. Organizatorzy spodziewają się ogromnego zainteresowania, dlatego zachęcają do jak najszybszego zakupu. Ci, którzy zdecydują się wcześniej, nie tylko zapewnią sobie miejsce na imprezie, ale także będą mogli liczyć na bilety w najlepszej cenie.