600 lat Wałbrzycha i trzy dni wielkich muzycznych hitów. Tak miasto będzie świętować swój jubileusz

Sześćset lat historii to okazja, której nie obchodzi się zwyczajnie. Tegoroczne Dni Wałbrzycha będą jednym z elementów jubileuszowych obchodów, łącząc muzykę, miejską historię i współczesne oblicze Wałbrzycha.

Przez trzy dni Stara Kopalnia stanie się miejscem spotkania z polskimi artystami, a program został skonstruowany tak, aby każdy dzień miał własny charakter. W piątek będzie można zanurzyć się w mocniejszych hip-hopowych brzmieniach, sobota przyniesie spotkanie różnych muzycznych pokoleń, a niedziela połączy współczesny pop, rock, alternatywę i dobrze znane przeboje.

Autor: Hubert Błaszczyk/ Materiały prasowe

Piątek rozpocznie koncertowy weekend

Pierwszy dzień świętowania upłynie pod znakiem hip-hopu. Na scenie wystąpią O.S.T.R. i Nullizmatyk – dwóch artystów, których muzyczne drogi są różne, ale obaj od lat są mocno związani z polską sceną rapową.

O.S.T.R., czyli Adam Ostrowski, to raper, producent i instrumentalista z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Jego dorobek obejmuje 30 autorskich albumów, Diamentową Płytę za „Życie po śmierci” oraz pięć Fryderyków. Muzyka nie jest zresztą jego jedynym obszarem działalności – artysta jest absolwentem Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie skrzypiec.

Drugim piątkowym wykonawcą będzie Nullizmatyk, czyli Patrycjusz Kochanowski. Artysta znany jako Nullo dał się poznać przede wszystkim jako członek grupy Trzeci Wymiar, ale od lat rozwija również własny solowy projekt. Jego twórczość wyróżnia charakterystyczny, mroczny klimat.

To mocny początek weekendu, który od pierwszych godzin pokaże, że tegoroczny program Dni Wałbrzycha nie ogranicza się do jednego muzycznego stylu.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

Sobota połączy różne pokolenia

Drugi dzień wydarzenia zapowiada się zupełnie inaczej. Na scenie pojawi się LemON, którego muzyka od początku działalności opiera się na emocjonalnym połączeniu popu, folku i rocka. Charakterystyczny głos Igora Herbuta oraz piosenki takie jak „Napraw” i „Scarlett” zapewniły zespołowi szeroką popularność.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

Później przyjdzie czas na artystkę, której przedstawiać właściwie nie trzeba. Maryla Rodowicz od dekad pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej muzyki. Jej koncerty to nie tylko charakterystyczny głos i energia, lecz także repertuar, który na stałe zapisał się w historii rodzimej sceny. „Małgośka” czy „Niech żyje bal” należą do tych piosenek, które znają kolejne pokolenia słuchaczy.

Sobotni program pokazuje więc jedną z największych zalet tegorocznego święta – podczas jednego weekendu spotykają się artyści reprezentujący zupełnie różne muzyczne doświadczenia.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

Niedziela z Zalią, Zalewskim i Varius Manx

Finał trzydniowego wydarzenia również nie będzie należał do jednego gatunku. Niedzielny wieczór rozpocznie Zalia, czyli Julia Zarzecka – wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów. Artystka jest absolwentką kierunku Vocal Performance and Songwriting na BIMM w Londynie. Ma na koncie albumy „kocham i tęsknię” oraz „Serce”, a także występy na takich wydarzeniach jak Open’er, Orange Warsaw Festival czy Męskie Granie.

Autor: Wiktor Franko/ Materiały prasowe

Kolejnym punktem programu będzie Varius Manx & Kasia Stankiewicz. To właśnie z tym zespołem związane są jedne z najbardziej rozpoznawalnych polskich przebojów, wśród nich „Orła cień”, „Piosenka księżycowa”, „Pocałuj noc” i „Zanim zrozumiesz”. Największe przeboje, miliony sprzedanych płyt, piękne piosenki, to znaki rozpoznawalne zespołu i gwarancja dobrze spędzonego czasu. Grupa nie zwalnia tempa i już jesienią tego roku wyrusza w nową trasę „SUPER EGO TOUR”!. Trasa obejmie największe miasta w Polsce i będzie okazją do usłyszenia zarówno największych przebojów grupy, tych dawno nie słyszanych, jak i piosenek premierowych.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

Na zakończenie wystąpi Zalewski. Krzysztof Zalewski od lat swobodnie łączy rock, pop, alternatywę i autorskie brzmienia. Jego koncerty słyną z energii i bezpośredniego kontaktu z publicznością, dlatego właśnie jego występ będzie mocnym finałem muzycznej części obchodów.

Stara Kopalnia – historia w nowoczesnym wydaniu

Wybór miejsca również nie jest przypadkowy. Stara Kopalnia to jeden z symboli przemiany Wałbrzycha. Dawny kompleks związany z górnictwem dziś jest przestrzenią poświęconą historii tego przemysłu, a jednocześnie miejscem spotkania kultury, sztuki i nowoczesnego designu.

Można tu zobaczyć między innymi dawne łaźnie, maszyny wyciągowe, lampownię oraz podziemne sztolnie. Industrialna architektura tworzy charakterystyczne tło dla wydarzeń kulturalnych, a podczas tegorocznych Dni Wałbrzycha dodatkowo stanie się sceną dla największych gwiazd polskiej muzyki.

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To dobre odzwierciedlenie zmian, jakie zaszły w samym mieście. Wałbrzych przez lata kojarzony był przede wszystkim z górnictwem. Dziś coraz mocniej pokazuje inne oblicze i staje się interesującym punktem na turystycznej mapie Dolnego Śląska.

Wałbrzych warto odkryć także poza koncertami

Jubileuszowe Dni Wałbrzycha mogą być również okazją, by zatrzymać się w mieście na dłużej. Jednym z jego najważniejszych punktów jest Zamek Książ – trzeci co do wielkości zamek w Polsce, otoczony rozległymi ogrodami i związany z licznymi legendami oraz tajemnicami.

W pobliżu znajduje się Palmiarnia, a w centrum miasta warto zwrócić uwagę na odnowione kamienice i Rynek. Ważnym miejscem pozostaje również Muzeum Porcelany, przypominające o przemysłowym i rzemieślniczym dziedzictwie Wałbrzycha. Przez dziesięciolecia miasto słynęło bowiem z produkcji porcelany, określanej mianem „białego złota”.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

600 lat historii i nowe spojrzenie na miasto

Tegoroczne obchody mają szczególną wymowę. Wałbrzych świętuje 600-lecie, a jednym z najważniejszych elementów jubileuszowego programu będzie Wielka Parada Mieszkańców na 600-lecie. To symboliczne wydarzenie połączy historię miasta z jego współczesnym życiem.

„Wałbrzych moje miasto – Dni Wałbrzycha 2026” wpisują się w tę samą ideę. Z jednej strony przypominają o przemysłowym dziedzictwie i historii miasta, z drugiej pokazują jego współczesną energię. A muzyka staje się tutaj naturalnym językiem świętowania.

Od 11 do 13 września Stara Kopalnia wypełni się muzyką, a Wałbrzych będzie świętował swoje 600-lecie razem z artystami, mieszkańcami i wszystkimi, którzy zechcą dołączyć do jubileuszowego weekendu. Nie może was tam zabraknąć!

Tekst sponsorowany