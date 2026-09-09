Zabójstwo w Wołczynie. Dwóch mężczyzn z zarzutami za śmierć 37-latka

Odnalezienie ciała mieszkańca Wołczyna

3 marca 2026 roku funkcjonariusze z Kluczborka zostali powiadomieni o znalezieniu zwłok mężczyzny w cieku wodnym prowadzącym do stawu miejskiego w Wołczynie. Policjanci natychmiast udali się na miejsce, aby zabezpieczyć teren i przeprowadzić szczegółowe oględziny. Podczas działań mundurowi zabezpieczali ślady kryminalistyczne oraz nagrania z monitoringu, które mogły pomóc w ustaleniu przebiegu zdarzenia. Od samego początku sprawa była traktowana przez służby w sposób priorytetowy.

Ujęcie podejrzanych przez kluczborskich policjantów

Intensywne działania operacyjne kluczborskich kryminalnych pozwoliły na szybkie wytypowanie osób mogących mieć związek ze śmiercią 37-latka. Jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 20 i 25 lat, którzy usiłowali ukryć się przed policją. Młodszy z nich został odnaleziony w piwnicy jednego z budynków mieszkalnych, natomiast drugi podejrzany przebywał na ambonie myśliwskiej w lesie. Obaj mężczyźni zostali osadzeni w policyjnym areszcie, a śledczy kontynuowali gromadzenie materiału dowodowego.

Zmiana zarzutów i akt oskarżenia o zabójstwo

W początkowej fazie śledztwa zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące pobicia, jednak praca policji pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Opolu trwała nadal. Wnikliwa analiza dowodów i śladów pozwoliła śledczym na ustalenie nowych okoliczności, co stało się podstawą do zmiany kwalifikacji prawnej czynu na zabójstwo. Obaj podejrzani przyznali się do zarzucanego im czynu podczas przesłuchania. Zgromadzony materiał dowodowy umożliwił sporządzenie aktu oskarżenia, który został przekazany do Sądu Okręgowego w Opolu, a mężczyznom grozi teraz kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl