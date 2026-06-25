Rap Stacja Festiwal 2026 - gdze się odbędzie? Kto wystąpi? Line-up, bilety, miejsce

Rap Stacja Festiwal 2026 - gdzie? Miejsce wydarzenia

Rap Stacja Festiwal to największe w Polsce wydarzenie poświęcone kulturze hip-hop oraz największy festiwal polskiego rapu. Na uczestników czeka aż pięć scen: trzy koncertowe i dwie didżejskie. Oprócz muzyki nie brakuje też atrakcji takich jak freestyle, graffiti, breakdance, streetball, wake park, jazda na rolkach, deskorolki, rowery i wiele innych aktywności. W tym roku odbędzie się 10. edycja tego wydarzenia. Gdzie się odbędzie? Miejscem jest Sława. To niewielkie miasto w województwie lubuskim, nad Jeziorem Sławskim. Rap Stacja Festiwal 2026 odbędzie się w Ośrodku SCKiW przy ulicy Odrodzonego Wojska Polskiego 19.

BEDOES DISS NA RAKA W RADIU ESKA 1

Rap Stacja Festiwal 2026 - kto wystąpi? Gwiazdy

Main Stage

Busta Rhymes

Bedoes 2115

Oki

Mata

Pro8l3m

White 2115

Pezet

Gibbs

Bambi

Żabson

Jan-Rapowanie

Kuban

Kizo

Białas

Avi

Malik Montana

Young Multi

Chivas

Paluch

Guzior

Kaz Bałagane

Kinny Zimmer

Young Igi

Old School Stage

Sokół

Lęku

Grubson

Paktofonika

Orkiestra

O.S.T.R.

Molesta Ewenement

Tede

Slums Attack

Kali

Małpa

Donguralesko

Bisz

B.O.K

Eldo

Ero / Włodi

52 Dębiec

Mor W.A.

Fenomen

ZBUKU

Warga

Antone x Sigma

Tiger Stage

Młody West

Kacperczyk

Rów Babicze

Hubert.

Asster

Kabe

Vkie

Polska Wersja

Zeamsone

Sarius

Opał

Waima

Gruby Mielzky

Kronkel Dom

Kosma Król

Okekel

Polskii

Cielog

Słoń

Słowez

Aqua Stage

Zdunekk

Yo.Suzi

Decks HWR

X CNE

Młody Klakson

Blaki Selektah

Mattz Fresh

Taek

DJ Soina

Serio92

God.Wifi

DJ Naro

Szybki Szpont

Felipe

Lenzy

Mateostereo

DJ Lazy One

Antone

Czubaczator

Liquid

Redmist

Element

Restevski

Skipless

Funky Justice

9

Rap Stacja Festiwal 2026 - jak kupić? Ile kosztują?

Bilety na Rap Stację Festiwal 2026 są jeszcze dostępne! Można wybrać następujące opcje:

Bilet jednodniowy: 299 zł +5 zł opłaty serwisowej

299 zł +5 zł opłaty serwisowej Karnet 2-dniowy : 500 zł +10 zł opłaty serwisowej

: 500 zł +10 zł opłaty serwisowej Karnet 3-dniowy : 630 zł +10 zł opłaty serwisowej

: 630 zł +10 zł opłaty serwisowej Karnet rodzinny 2+1 : 1 280 zł +15 zł opłaty serwisowej

: 1 280 zł +15 zł opłaty serwisowej Karnet rodzinny 2+2: 1 300 zł +15 zł opłaty serwisowej

Wejściówki można kupić na rapstacja.pl/bilety.