Rap Stacja Festiwal 2026 - gdze się odbędzie? Kto wystąpi? Line-up, bilety, miejsce

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Rap Stacja Festiwal 2026 - gdzie? Miejsce wydarzenia
Rap Stacja Festiwal to największe w Polsce wydarzenie poświęcone kulturze hip-hop oraz największy festiwal polskiego rapu. Na uczestników czeka aż pięć scen: trzy koncertowe i dwie didżejskie. Oprócz muzyki nie brakuje też atrakcji takich jak freestyle, graffiti, breakdance, streetball, wake park, jazda na rolkach, deskorolki, rowery i wiele innych aktywności. W tym roku odbędzie się 10. edycja tego wydarzenia. Gdzie się odbędzie? Miejscem jest Sława. To niewielkie miasto w województwie lubuskim, nad Jeziorem Sławskim. Rap Stacja Festiwal 2026 odbędzie się w Ośrodku SCKiW przy ulicy Odrodzonego Wojska Polskiego 19.
Rap Stacja Festiwal 2026 - kto wystąpi? Gwiazdy
Main Stage
- Busta Rhymes
- Bedoes 2115
- Oki
- Mata
- Pro8l3m
- White 2115
- Pezet
- Gibbs
- Bambi
- Żabson
- Jan-Rapowanie
- Kuban
- Kizo
- Białas
- Avi
- Malik Montana
- Young Multi
- Chivas
- Paluch
- Guzior
- Kaz Bałagane
- Kinny Zimmer
- Young Igi
Old School Stage
- Sokół
- Lęku
- Grubson
- Paktofonika
- Orkiestra
- O.S.T.R.
- Molesta Ewenement
- Tede
- Slums Attack
- Kali
- Małpa
- Donguralesko
- Bisz
- B.O.K
- Eldo
- Ero / Włodi
- 52 Dębiec
- Mor W.A.
- Fenomen
- ZBUKU
- Warga
- Antone x Sigma
Tiger Stage
- Młody West
- Kacperczyk
- Rów Babicze
- Hubert.
- Asster
- Kabe
- Vkie
- Polska Wersja
- Zeamsone
- Sarius
- Opał
- Waima
- Gruby Mielzky
- Kronkel Dom
- Kosma Król
- Okekel
- Polskii
- Cielog
- Słoń
- Słowez
Aqua Stage
- Zdunekk
- Yo.Suzi
- Decks HWR
- X CNE
- Młody Klakson
- Blaki Selektah
- Mattz Fresh
- Taek
- DJ Soina
- Serio92
- God.Wifi
- DJ Naro
- Szybki Szpont
- Felipe
- Lenzy
- Mateostereo
- DJ Lazy One
- Antone
- Czubaczator
- Liquid
- Redmist
- Element
- Restevski
- Skipless
- Funky Justice
Rap Stacja Festiwal 2026 - jak kupić? Ile kosztują?
Bilety na Rap Stację Festiwal 2026 są jeszcze dostępne! Można wybrać następujące opcje:
- Bilet jednodniowy: 299 zł +5 zł opłaty serwisowej
- Karnet 2-dniowy: 500 zł +10 zł opłaty serwisowej
- Karnet 3-dniowy: 630 zł +10 zł opłaty serwisowej
- Karnet rodzinny 2+1: 1 280 zł +15 zł opłaty serwisowej
- Karnet rodzinny 2+2: 1 300 zł +15 zł opłaty serwisowej
Wejściówki można kupić na rapstacja.pl/bilety.