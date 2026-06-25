Rap Stacja Festiwal 2026 - gdze się odbędzie? Kto wystąpi? Line-up, bilety, miejsce

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-06-25 14:18

Rap Stacja Festiwal 2026 to wydarzenie, którego nie może przegapić żaden fan polskiego i zagranicznego hip-hopu. Już niedługo odbędzie się festiwal z udziałem największych gwiazd gatunku. Kiedy i gdzie odbędzie się Rap Stacja Festiwal 2026? Kto wystąpi na scenie? Czy są jeszcze bilety? Za ile? Oto najważniejsze informacje.

Rap Stacja Festiwal 2026 - gdzie? Miejsce wydarzenia

Rap Stacja Festiwal to największe w Polsce wydarzenie poświęcone kulturze hip-hop oraz największy festiwal polskiego rapu. Na uczestników czeka aż pięć scen: trzy koncertowe i dwie didżejskie. Oprócz muzyki nie brakuje też atrakcji takich jak freestyle, graffiti, breakdance, streetball, wake park, jazda na rolkach, deskorolki, rowery i wiele innych aktywności. W tym roku odbędzie się 10. edycja tego wydarzenia. Gdzie się odbędzie? Miejscem jest Sława. To niewielkie miasto w województwie lubuskim, nad Jeziorem Sławskim. Rap Stacja Festiwal 2026 odbędzie się w Ośrodku SCKiW przy ulicy Odrodzonego Wojska Polskiego 19.

BEDOES DISS NA RAKA W RADIU ESKA 1

Rap Stacja Festiwal 2026 - kto wystąpi? Gwiazdy

Main Stage

  • Busta Rhymes
  • Bedoes 2115
  • Oki
  • Mata
  • Pro8l3m
  • White 2115
  • Pezet
  • Gibbs
  • Bambi
  • Żabson
  • Jan-Rapowanie
  • Kuban
  • Kizo
  • Białas
  • Avi
  • Malik Montana
  • Young Multi
  • Chivas
  • Paluch
  • Guzior
  • Kaz Bałagane
  • Kinny Zimmer
  • Young Igi

Old School Stage

  • Sokół
  • Lęku
  • Grubson
  • Paktofonika
  • Orkiestra
  • O.S.T.R.
  • Molesta Ewenement
  • Tede
  • Slums Attack
  • Kali
  • Małpa
  • Donguralesko
  • Bisz
  • B.O.K
  • Eldo
  • Ero / Włodi
  • 52 Dębiec
  • Mor W.A.
  • Fenomen
  • ZBUKU
  • Warga
  • Antone x Sigma

Tiger Stage

  • Młody West
  • Kacperczyk
  • Rów Babicze
  • Hubert.
  • Asster
  • Kabe
  • Vkie
  • Polska Wersja
  • Zeamsone
  • Sarius
  • Opał
  • Waima
  • Gruby Mielzky
  • Kronkel Dom
  • Kosma Król
  • Okekel
  • Polskii
  • Cielog
  • Słoń
  • Słowez

Aqua Stage

  • Zdunekk
  • Yo.Suzi
  • Decks HWR
  • X CNE
  • Młody Klakson
  • Blaki Selektah
  • Mattz Fresh
  • Taek
  • DJ Soina
  • Serio92
  • God.Wifi
  • DJ Naro
  • Szybki Szpont
  • Felipe
  • Lenzy
  • Mateostereo
  • DJ Lazy One
  • Antone
  • Czubaczator
  • Liquid
  • Redmist
  • Element
  • Restevski
  • Skipless
  • Funky Justice
Tłum fanów hip-hopu zgromadzony pod sceną Old School Stage podczas Rap Stacja Festiwal w Sławie, z oświetloną sceną i ekranami bocznymi. Na naszym portalu znajdziesz szczegółowe informacje o tym wydarzeniu i artystach.
Galeria zdjęć 9

Rap Stacja Festiwal 2026 - jak kupić? Ile kosztują?

Bilety na Rap Stację Festiwal 2026 są jeszcze dostępne! Można wybrać następujące opcje:

  • Bilet jednodniowy: 299 zł +5 zł opłaty serwisowej
  • Karnet 2-dniowy: 500 zł +10 zł opłaty serwisowej
  • Karnet 3-dniowy: 630 zł +10 zł opłaty serwisowej
  • Karnet rodzinny 2+1: 1 280 zł +15 zł opłaty serwisowej
  • Karnet rodzinny 2+2: 1 300 zł +15 zł opłaty serwisowej

Wejściówki można kupić na rapstacja.pl/bilety.

Rap Stacja Festiwal w Sławie
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